Elton John y Britney Spears estrenan video grabado en CDMX

Ciudad de México.- Hold Me Closer es la nueva canción de Elton John y Britney Spears, cuyo video fue grabado completamente en esta ciudad; el tema reúne a dos iconos musicales de las últimas décadas y ya encabeza las listas de éxitos.

El video muestra aspectos de la Ciudad de México, qe es protagonista en esta narración guiada por dos extraordinarios bailarines, que recorren la urbe para dejarnos ver el cablebús de Iztapalapa; el nuevo Chapultepec y el Hotel Camino Real de Polanco.

Hold Me Closer le da a Elton su un nuevo éxito y el primero a Britney en casi diez años.

La canción es una refrescante versión contemporánea de uno de los éxitos más icónicos de Elton John, Tiny Dancer, que también incluye elementos de otras canciones clásicas de su legendario catálogo, como The One y Don’t Go Breaking My Heart.

Hold Me Closer encarna en el modelo perfecto de un himno que pone a bailar a cualquiera. Por su lado, el video cuenta con impresionantes e íntimos pasos de baile de principio a fin filmados a lo largo de la vibrante y colorida Ciudad de México.

El video es el acompañamiento para la letra de la canción, mientras la coreografía encapsula algunas de las emociones humanas más sentidas. Los hermosos y delicados movimientos encarnan sin esfuerzo el abrazo humano.

La directora Tanu Muiño fue contratada para darle vida al video, dijo:

“Fue muy emotivo para mí, ya que crecí con Britney. Después de ver Slave For You, decidí que quería convertirme en directora de videos. Elton John es un ícono que yo y el mundo crecimos escuchando”.

Muino continuó:

“Al ver este video, sabía que habría muchas expectativas emocionales que tendrían la audiencia y los fanáticos. Con esta responsabilidad, tenía que hacer algo diferente e inesperado. Las imágenes tenían que ser diferentes. El baile tenía que ser innovador para llamar la atención y enorgullecer a Elton y Britney. Para capturar esta magia, rodamos alrededor de mis lugares arquitectónicos favoritos en la Ciudad de México y trajimos al coreógrafo Jacob Jonas, quien hace la mejor coreografía contemporánea en la actualidad. Obtener los mejores bailarines, el equipo y el acceso a algunos de los lugares más privados del mundo fue simple, ya que todos querían trabajar con Elton John y ser parte de su legado”.

También se anunció que tres formatos del sencillo Hold Me Closer serán lanzados para coleccionar en formato CD de edición limitada y pronto estarán disponibles en preventa y su salida será e noviembre.

