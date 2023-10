Con ‘Los asesinos de la luna’ Scorsese aprende humanidad y respeto

Ciudad de México.- Después de 12 años de esfuerzo, este jueves 12 de octubre estrenó la película MAX, un filme animado producido por la casa Dos Corazones Films, productores de cine con valores y películas de fe. La historia se centra en la figura de San Maximiliano María Kolbe, sacerdote polaco que alcanzó la santidad tras hacer el sacrifico de amor más grande.

La vida de Kolbe, quien enfrentó duros desafíos durante el ascenso del nazismo y la Primera y Segunda Guerras Mundiales, fue de valentía, innovaciones y sobre todo de mucho amor por el prójimo. Su veneración por la virgen María lo llevó a convertirse en un pionero de la difusión de la fe a través de la imprenta.

Esta historia se cuenta desde la perspectiva de la época actual, a través de la improbable amistad entre un anciano gruñón (Gunter) pero cariñoso y un adolescente huérfano que está buscando su lugar en la vida (D.J.).

La impactante historia del Padre Max deja una profunda impresión en el corazón de DJ, enseñándole lecciones valiosas sobre el amor y el sacrificio.

La máxima de MAX, un héroe que vivió hace casi 100 año es increíblemente vigente en nuestros días, con dos guerras librándose en Europa y múltiples conflictos políticos, ideológicos y sociales en todo el mundo.

“No odies, el odio no es una fuerza creativa, solo el amor es creativo”. maximiliano kolbe

Sus creadores

Detrás de esta historia está la casa productora Dos Corazones Films, y el productor Pablo José Barroso, creadores de Cristiada y El Gran Milagro; con Max, continúa su legado de películas basadas en la fe, al plasmar el Evangelio a través de cautivadoras historias.

Con la ayuda de tecnología para cine animado, como el facial motion capture, no solo se capturan las voces de estos artistas, sino también sus expresiones más sutiles. Cada gesto, mirada y sonrisa se transmite con autenticidad, enriqueciendo la profundidad emocional de los personajes animados.

La película cuenta con la participación de reconocidos actores como Héctor Elizondo (El Diario de la Princesa), Ashley Green (Eclipse) y Piotr Adamczyk (Karol, un Hombre que se Convirtió en Papa).

Detrás de la factura de MAX se encuentra talento internacional como el guionista Bruce Morris (Hércules, Pocahontas), y el director Donovan Cook.

Mención aparte merece la extraordinaria banda sonora a cargo del músico Mark McKenzie (Dances With Wolves, Spiderman, Sum of All Fears, The Patriot, Good Will Hunting, Nightmare Before Christmas), y la ejecución del virtuoso violinista Joshua Bell.

El talento nacional está nada menos que en el corazón del proyecto, con Barroso a la cabeza, y un equipo de creativos animadores de los estudios Imágica Studio e Imagination Films.

El sonido se grabó en los célebres estudios Abbey Road de Londres.

MAX se puede ver en inglés o español, y también en 3D ya en todos los cines del país.

