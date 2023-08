Lucero Mijares, ya recuperada, continúa funciones de El Mago

Ciudad de México.- Con una súper producción impresionante Taylor Swift complació a sus 58 mil fans reunidos en el Foro Sol en el primer concierto en esta ciudad como parte de The Eras Tour.

Felicidad es la descripción perfecta para narrar lo que vivieron los miles de fans de la artista que acudieron con sus outfits preferidos, inspirados en alguno de los álbumes o épocas de Taylor.

La fiesta comenzó desde temprano cuando comenzaron a llegar los Swifties al Foro Sol para intercambiar friendships bracelets creados por ellos mismos.

A la hora acordada con las notas de Miss Americana y en medio de los gritos eufóricos del público apareció Taylor Swift en el escenario.

“No puedo creer que estoy dando mi primer concierto en la Ciudad de México. Me están haciendo sentir muy bien”. TAYLOR SWIFT

Y anticipó que escucharían un recorrido musical de 17 años, desde que estaba en sus veintes hasta lo más actual.

Miss Americana, Fearless, Enchanted, Betty, All too Well, Bad blood, sonaron e hicieron felices a los fans, que recordaron momentos de sus propias historias con esas canciones.

Por supuesto Love Story y Fearlees fueron las más coreadas y celebradas.

El momento más emotivo

No solo sus seguidores se conmovieron hasta las lágrimas, sino que hasta la artista lloró a mitad del concierto por la entrega, que fue recíproca.

