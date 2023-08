Ya puedes visitar la exposición de Héctor García ‘Miradas sobre un monumento’:

“Mi propuesta va en un sentido inverso, yo retomo el mito original de Medea, me baso en otros estudios, no en la literatura dramática sino en la literatura mitológica. Medea no mata a sus hijos, en realidad eso es una especie de rumor, de chisme social, que se transmite a lo largo del tiempo para acusarla, para encontrar un pretexto y expulsarla de la ciudad. Lo que yo propongo es tratar de entender como una madre difícilmente mataría a sus hijos. Esta obra se centra en la reciente expulsión de Medea y como antes de irse, ella decide ejecutar su venganza, estamos retomando el mito original de Medea, así como a un personaje poco explorado, la nueva esposa de Jasón, es decir, por quien Jasón está cambiando a Medea y este personaje se llama Creúsa.”,



Ximena Escalante, dramaturga y directora