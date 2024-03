La primera bailarina de la CND Blanca Ríos se retira para dedicar más tiempo a su familia

Ciudad de México.- Inspirado en la novela Nuestra señora de París, de Víctor Hugo, la Compañía Nacional de Danza presentará el ballet La Esmeralda, en el Palacio de Bellas Artes, como parte de la despedida de la primera bailarina Blanca Ríos.

La primera bailarina de la CND, quien dará vida a Esmeralda, considera que es un papel en el que se tiene que bailar mucho, lo que puede resultar agotador.

Blanca Ríos comentó que surgió la idea de retirarse con La Esmeralda porque es una producción bastante grande en la que participa la Compañía completa.

La primera bailarina Blanca Ríos detalló que uno de los motivos principales de su retiro de la Compañía es su familia, a la cual le quiere dedicar mayor tiempo.

“Primero que nada fue por mis hijos y mi familia, están creciendo muy rápido, ya no quiero perderme más esta parte con ellos, quiero viajar, hacer otras cosas, dedicarle tiempo a mi escuela de danza; devolverle ese tiempo a mi familia, sobre todo a mis padres por todo el apoyo que me han dado en mi carrera, disfrutar más de la vida, explorar en algo más que me gusta ser, como docente, como maestra”.

Blanca Ríos