Luis Miguel rompe récords de taquilla y abre dos fechas más en Arena CDMX

Ciudad de México.- Casi cuatro años después del nacimiento de André, la actriz Sherlyn compartió que desea ser madre de nuevo, por lo que considera las posibilidades de darle un hermanito a su primogénito.

Sherlyn regresó a México y captada en el Aeropuerto por medios de comunicación, compartió que la etapa actual que vive como mamá es la mejor de su vida, y que no solo es como la soñó, sino mejor aun.

“La vida que siempre soñé desde niña es la que tengo ahorita, no ha sido fácil, porque he tenido que trabajar muy fuerte, la he construido paso a paso, lo que hoy puedo decir es que estoy viviendo una vida más grandiosa de la que imaginé”.

