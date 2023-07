Natalia Lafourcade encontró su esencia en ‘Detrás de las flores’

Ciudad de México.- Después de pisar importantes foros internacionales, Natalia Lafourcade está de regreso en México para anunciar el cierre de su gira “De todas las flores” con tres conciertos en nuestro país.

La cantautora se presentará en el Auditorio Nacional el próximo 7 de noviembre; en Monterrey, el 22 de noviembre, y en Guadalajara, el día 26 del mismo mes.

Recientemente regresó de España donde dio varios conciertos, después de presentarse en Estados Unidos y Canadá.

Después de esta parada en México para dar una conferencia de prensa, Natalia Lafourcade irá a Argentina, Chile, Perú, Venezuela y Colombia.

El concierto será diferente a los espectáculos anteriores, pues en este proyecto lo arriesgo todo a nievel creativo y artístico.

“Me recordó todas las áreas de mi jardín interno, y me empujó a no tener miedo de arriesgar a nivel creativo y artístico. Eso es el show, la historia detrás de la portada del disco: un espacio más onírico, más surrealista, de un rincón de mi mente que ni yo misma me había permitido entrar”.