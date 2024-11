Ni tan atarantada, todo sobre ‘Tacos Atarantados’ donde comió Katy Perry

Ciudad de México.- Katy Perry llegó con su carisma y su fama a la taquería Los Atarantados en la colonia Roma y sus tacos ya son tan virales como la visita de la cantante en la capital del país. Fans, seguidores y curiosos se preguntan que tiene de especial la taquería que eligió la artista para chuparse los dedos.

A unos cuantos pasos de la Av. Álvaro Obregón, dando la vuelta sobre la calle Córdoba, en la Roma Norte, se encuentra la ahora famosa taquería, en un local muy pequeño pero con un concepto estratégicamente seleccionado, al estilo de las viejas loncherías que alguna vez hubo en la colonia.

La taquería es nueva y a pesar de su fachada, está diseñada con el nuevo estilo que invade a la zona, su nombre es Tacos Atarantados, curiosamente no es una taquería chilanga, sino regia y pertenece nada menos que al chef Jorge Guadiana, de Nuevo León. Su restaurante fue parte de la propuesta gastronómica de la Fórmula 1 hace unos días, y en sus mesas de la Roma se han sentado, además de Katy Perry, algunos pilotos.

Tacos Atarantados abrió en la Roma hace menos de dos meses y ya está en boca de todos, este jueves abrieron temprano para preparar una oferta más abundante, pues aseguraron “tendremos más trabajo y más gente”.

¿Qué tienen de especial los Tacos Atarantados?

El menú tiene tacos de tres trompos: pastor, cordero y negro; hay además tacos de bistec, carne asada, chicharrón, y rib eye, estos últimos fueron los que comió Katy Perry y los que más le gustaron, según Ricardo, afortunado taquero que se tomó la foto con la artista.

“Se tomó foto con todos”.

Los tacos van desde 79 pesos, hasta 159; la orden de trompos 155; árabes, de 79 a 115, y volcanes 55. “Con 200 pesos comes tu orden de tacos y tu coca de vidrio, como Katy”, dijo el encargado, que prefirió no dar su nombre porque no estaba el gerente para autorizarlo.

