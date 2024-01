‘Oppenheimer’ supera a ‘Barbie’ también en los Critics Choice Awards

Ciudad de México.- Los Critics Choice Awards 2024, celebrados el pasado fin de semana, destacaron por la fuerte competencia entre dos películas: “Oppenheimer” y “Barbie”.

“Oppenheimer”, dirigida por Christopher Nolan, se llevó a casa varios premios importantes, incluyendo Mejor Drama, Mejor Director, Mejor Conjunto Actoral y Mejor Banda Sonora. Por otro lado, “Barbie”, dirigida por Greta Gerwig, triunfó en categorías como Mejor Comedia, Mejor Guión Original y Mejor Canción por “I’m Just Ken”.

En una industria donde los premios suelen estar relacionados con el éxito de taquilla, la competencia entre estas dos películas es por demás interesante.

“Oppenheimer”, con su enfoque en la historia de J. Robert Oppenheimer y su papel en el desarrollo de la bomba atómica, ha sido aclamada por su profundo contenido histórico y su impacto emocional. La película destacó en categorías técnicas como Mejor Cinematografía y Mejor Edición, reafirmando la maestría visual de Nolan.

Por otro lado, “Barbie” sorprendió al público y a la crítica con su enfoque único y contemporáneo de un ícono cultural. La película no solo ganó en la categoría de Mejor Comedia, sino que también fue reconocida por su innovador diseño de producción y vestuario, lo que demuestra la habilidad de Greta Gerwig para transformar una figura conocida en algo nuevo y emocionante.

Congratulations to “Oppenheimer”⭐️

The film has won the #CriticsChoice Award for BEST PICTURE!#CriticsChoiceAwards #Oppenheimer @OppenheimerFilm pic.twitter.com/NEzIv9UMhX