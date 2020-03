📹 Paulina Goto incursiona en la comedia con ‘Veinteañera…’

Paulina Goto, a quien actualmente vemos en la telenovela Vencer el miedo, un melodrama, experimenta por primera vez en el género de comedia con la película “Veinteañera, divorciada y fantástica”.

Charlamos con Paulina que comparte créditos con Jesús Zavala y Vadhir Derbez en la comedia que estrena el próximo 13 de marzo.

Foto: Siete24

“Me divertí muchísimo, nunca me había tocado hacer comedia, estaba un poco asustada al principio, pero dije sí al reto, reto, reto, y resultó el mejor proyecto de mi vida porque me divertí como loca, aprendí muchísimo, y este mensaje tan poderoso del amor propio también fue una lección personal para Paulina, me llevo muchisímo”.

Paulina interpreta a Regina, una veinteañera, que recién casada se da cuenta que el matrimonio no es lo que pensaba, y para colmo su esposo le pide el divorcio.

Cortesía Videocine

A partir ese momento Regina debe replantearse su vida.

“Esta película no es para regañar a los que se casan a los veinte, es para quitar la presión de encima, es el caso de Regina, mi personaje, que se casa con el novio de siempre porque es el que le tocaba, sin realmente cuestionarse si es lo que quiere y como si esa fuera la meta de vida “el matrimonio es lo máximo que te puede pasar” es lo que creen ella y sus amigas.

Después viene la crisis en el matrimonio, le piden el divorcio, y se le viene el mundo encima porque siente que la van a juzgar, y al final del viaje descubre que tampoco pasa nada”.

Paulina también explota su faceta como cantante con la canción Golpe avisa, un tema especial para la película.

En “Veinteañera, divorciada y fantástica” también actúan Natalia Téllez y Ela Velden”, y estrena el 13 de marzo.

“Hay que disfrutar la vida porque es bien cortita pero siempre que sea lo que verdaderamente tú deseas”, recomienda Paulina Goto a los veinteañeros que vean la película.

