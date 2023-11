Robert Pattinson está listo para ser papá

Ciudad de México.- Los fans de Robert Pattinson, desde que protagonizó la saga de Crepúsculo, celebran la próxima paternidad del actor, pues al parecer su novia Suki Waterhouse estaría embarazada.

Los seguidores del actor especulan en redes sociales sobre su posible paternidad a partir de fotografías en las que ella luce un vientre abultado. La pareja no ha hecho comentarios.

De acuerdo con el Daily Mail, Suki estaría embarazada, pues captaron a la pareja paseando junto al actor por las calles de Los Ángeles con una pequeña pero evidente pancita que delataría su estado. Ambos vestían ropa deportiva y holgada.

Las imágenes se hicieron virales y usuarios de redes sociales las comparan con otras donde ella aparece de perfil.

EXCLUSIVE: Suki Waterhouse appears to display pregnancy bump as she steps out with beau Robert Pattinson for hike in LA https://t.co/YAdNLF4daV pic.twitter.com/IzMXA839yL