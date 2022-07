Nuevo vistazo a House of the Dragon

La serie House of the Dragon, precuela de Game of Thrones, estrenó el tráiler oficial justo antes de que se arrancara oficialmente la Comic-Con, que inicia hoy en San Diego, California.

HBO publicó un avance de casi tres minutos de duración y permite ver cómo será la ficción: Las primeras escenas del tráiler anticipan que el trono de hierro, los dragones y las luchas continuarán en esta nueva etapa.

La serie House of the Dragon tendrá diez capítulos y estará basada en la novela Fire &Blood, de George R. R. Martin.

Su historia está ambientada 200 años antes de que comenzara la guerra por el Trono de Hierro y se centra en el devenir de los Targaryen, antepasados de Daenerys.

House of the Dragon estrenará el 21 de agosto y está llamada a continuar el éxito de su antecesora, una de las series más famosas de la historia con récord de 59 victorias en los premios Emmy.

Las expectativas por la serie de HBO son tan altas que su presentación es el plato fuerte de la Comic-Con, la feria más importante de la industria del entretenimiento en la que compañías como Marvel, Disney y Warner Bros. presentan sus novedades.

npq

