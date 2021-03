‘¿Quién mató a Sara?’ ya hay fecha para la segunda temporada

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Luego de su participación estelar en telenovela ‘La Doña’ de Telemundo, el actor argentino Leo Deluglio debuta en Netflix como protagonista joven de ¿Quién mató a Sara?

El thriller mexicano se ha convertido en un suceso mundial visto en más de 190 países desde el 24 de marzo, es la primera serie en Latinoamérica doblada en más de ocho idiomas.

Las reacciones positivas en torno a la trama hicieron eco entre el público de Netflix que la colocaron como una de las favoritas de la plataforma en distintas partes del mundo, alcanzó el número 1 en la lista de Top 10.

Los actores aplaudieron el recibimiento, y en redes sociales, compartieron algunas métricas de países como Italia, Alemania, Francia y México, que la posicionaron en los primeros lugares.

“Estoy muy feliz y emocionado de ser parte de esta gran serie original de Netflix, que apenas en su estreno se ha convertido en favorita del público colocándose número 1 en lista de Top 10 mundial. Es un gran thriller de misterio, de José Ignacio Valenzuela, que es un gran escritor del género. La historia está llena de intriga, de suspenso, de acción, de romance y te tiene pegado a la pantalla. Los personajes que crea son multidimensionales, son complejos, con ambigüedades, lo cual es muy atractivo. Se tocan muchas problemáticas que infortunadamente vivimos en nuestros países y que vienen con la historia y los personajes”.

Foto: Cortesía de Netflix

Por si no has visto ¿Quién mató a Sara?

La historia se centra en el asesinato de Sara Guzmán, y la venganza de su hermano Alejandro (Alex) Guzmán (Leo Deluglio y Manolo Cardona) contra la familia Lazcano.

Foto: Cortesía de Netflix

¿Quién es Alex?

En ¿Quién mató a Sara?, Leo Deluglio interpreta a Alex joven, el personaje protagónico, condenado injustamente por la muerte de su hermana Sara en unas aparentemente inocentes vacaciones con sus amigos.

Luego de pasar 18 años en prisión, un Alex adulto (Cardona) es liberado y tiene como único objetivo encontrar al verdadero asesino de su hermana.

Las cosas se complican al Alex iniciar un romance con Elisa, hija menor de los Lazcano, y descubrir que Rodolfo (ex novio de Sara), es inocente y que otro causó su desgracia.

“Interpretar a Alex joven fue un trabajo actoral de mucha comunicación con Manolo Cardona. Me gustaba estar en contacto con él, me decía algún gesto que él creía que tenía el personaje, cómo hablaba, qué decía. Yo cuando tenía alguna duda le contaba, y me aportaba cosas para lograr la continuidad del pasado al presente. Estuvo muy padre trabajar con Manolo, es un gran actor”.

La historia da un seguimiento al misterio de Sara, que tal parece ser, no era la chica que todos pensaban. Cardona como adulto, lleva al límite al personaje de Alejandro, y da rienda a la venganza, mientras más personas se unen a su cometido.

Creada por José Ignacio Valenzuela, la serie de 10 capítulos desentraña lo más profundo de las personas; el elenco está formado por Manolo Cardona (Alex Guzmán), Carolina Miranda (Elisa), Ginés García (Cesar), Eugenio Siller (JM), Alejandro Nones (Rodolfo), Ximena Lamadrid (Sara).

Además de Luis Roberto Guzmán (Lorenzo), Claudia Ramírez (Mariana), Leo Deluglio y Andrés Baida (Alex y Rodolfo jóvenes), entre otros.

