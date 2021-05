‘Señorita 89’ desnudará los certámenes de belleza de los 80’s

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- La joven cantante Billie Eilish dejó atrás la ropa holgada con la que solía aparecer para sorprender a sus fans con poca ropa, posó en lencería para la portada de la revista Vogue.

Los pantalones y sudaderas quedaron atrás para mostrar ahora más de la talentosa Billie Eilish.

La artista de 19 años cambió su cabello verde por rubio y utilizó lencería clásica antigua, estilo pin-up, para la edición británica de la revista.

Billie Eilish sabía que su dramática transformación tal vez irritaría a sus seguidores, pero al mismo tiempo se decidió a confrontarse, pues su cuerpo es su “inseguridad más profunda”.

La cantante reveló detalles de su personalidad en la entrevista que acompaña la sesión de fotos ya publicada.

Dijo que esta inseguridad fue causa de una profunda depresión cuando era más joven y eso la llevó a usar la ropa muy holgada y no se permitía mostrar nada de piel.

Ahora está segura que puede hacer lo que quiera y tiene más confianza:

“Esto se trata de lo que me hace sentir bien. Mostrar tu cuerpo y mostrar tu piel, o no, no debería hacer que pierdas el respeto”.