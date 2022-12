Sorprende Eugenio Derbez en premier de ‘El Gato con Botas. El último deseo’

Ciudad de México.- Después del accidente que sufrió hace tres meses y que lo dejó inmovilizado, Eugenio Derbez asistió a su primer evento público, la premier de Puss in Boots. The last wish, (El Gato con Botas. El último deseo) en Los Ángeles.

El actor y productor mexicano se mostró muy recuperado y compartió con sus fans con su característico sentido del humor, en la alfombra roja y dentro de la sala.

Se trató de una función especial para niños beneficiados por una fundación que disfrutaron de la más reciente película del héroe felino, una producción de DreamWorks Animation y Universal Pictures.

La película cuenta con la participación de Antonio Banderas como la voz del reconocido gato junto a Salma Hayek como su expareja y némesis, Kitty Softpaws.

¿De qué va la nueva aventura?

Por primera vez en más de una década, DreamWorks Animation presenta una nueva aventura del universo de Shrek cuando el atrevido Gato con Botas descubre que su nueva pasión por el peligro y su desprecio por la seguridad han cobrado su precio. Gato se ha gastado ocho de sus nueve vidas, a pesar de haber perdido la cuenta en el camino. Recuperar esas vidas enviarán a Gato con Botas a su mayor búsqueda hasta ahora.

¿Qué le pasó a Eugenio Derbez? Si no te enteraste, aquí te contamos

Fue un accidente de lo más simple pero con resultados muy complicados para el productor.

El incidente habría ocurrido en Atlanta con uno de sus hijos, mientras jugaba videojuegos de realidad virtual, habría hecho mal un movimiento, habría caído, y el hombro se le rompió en mil pedazos, el problema es que esta parte del cuerpo es complicada para rehabilitar.

