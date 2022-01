Alfredo Adame aclara pelea callejera

Ciudad de México.- Luego de que Alfredo Adame protagonizara una vergonzosa pelea callejera que se hizo viral en redes sociales, y en la que terminó en el piso y casi sin camisa, el conductor dio su versión.

Según Alfredo Adame la riña comenzó con un incidente vial con otro vehículo en calles de la Ciudad de México, una camioneta, en la que viajaba una familia, una pareja y su hija, aparentemente. El ex candidato no dijo en qué consistió el accidente y quién tuvo la culpa; pero el incidente escaló hasta llegar a los golpes.

En una entrevista telefónica con el programa Chismorreo, de Multimedios, argumentó que trataron de robarlo.

Adame aceptó que el inició la agresión al bajarse de su auto.

“Lo alcanzo y le dijo ‘óyeme estúpido ¿qué te pasa? ¿qué te pasa hijo de la tiznada? Y me vuelve a hacer señas obscenas. Se para el tráfico, llego, me bajo, rodeo su camioneta y me voy hacia el lado del volante…