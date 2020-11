Canal Once finaliza ‘John y Sabina’. Premia a Ackerman

Ciudad de México.- Luego de las evidentes diferencias entre Sabina Berman y John Ackerman, que hicieron crisis esta semana al aire, el Canal Once dio por finalizado el programa de opinión.

En un comunicado el Canal Once informó que:

“De común acuerdo, los conductores del programa ‘John y Sabina’ han dado por terminada anticipadamente la tercera temporada de la serie”.

En el afán de ser imparciales, Canal Once un error al agregar en ese mismo comunicado que contratarán a Ackerman “a fin de que realice un programa de opinión el año próximo”.

John Ackerman fue señalado por Sabina Berman como “tiranito” y acusó conducta machista en la toma de decisiones respecto al programa que ambos conducían.

¿Qué fue lo que pasó?

En la emisión de esta semana, Ackerman estuvo de forma presencial en el foro de Canal Once y tuvo como invitado al Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, quien tuvo que intervenir como mediador.

La escritora Sabina Berman se conectó digitalmente e inició con la introducción al programa, y le hizo una pregunta al titular de la SEP.

El cuestionamiento fue ignorado por Ackerman quien atajó para preguntarle a Moctezuma Barragán por el regreso a clases. La dramaturga quiso intervenir pero fue ignorada.

Después de seis minutos Sabina tomó el micrófono para decirle al secretario que en el programa tenían un problema de equidad.

“Señor secretario, tenemos un problema de paridad en este programa. John y yo somos co-conductores, pero no tiene remedio. Ya ve usted que apenas ahorita me acaba de turnar la palabra. Aconséjeme usted, como secretario de Educación. ¿Qué hacemos con este problema de machismo? Es un problema flagrante. ¿Qué hace una mujer como yo, respetuosa de los acuerdos, de los contratos, en una situación así? John, sencillamente, no me deja participar”.

