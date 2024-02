Con #Avísamecuandollegues Lifetime continúa su campaña para prevenir la violencia vs la mujer

Ciudad de México.- El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024 a cargo de Usher será recordado en la historia del entretenimiento deportivo, como un show que despertó gran expectativa pero que no logró convencer a los millones de espectadores que esperaban un momento memorable.

Usher salió al escenario del Allegiant Stadium, para dar el show del medio tiempo del Super Bowl LVIII, en Las Vegas Nevada, después de la primera mitad entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers.

Usher abrió su actuación con una declaración inusual en el evento deportivo, pero que resaltó la unión familiar de la que procede y que lo ha cimentado para el éxito: El artista de R&B dedicó el espectáculo a su mamá.

“Dios responde a las oraciones, dijeron que no lo lograríamos. Mamá, lo logramos. Esto es por ti”. USHER

@elmundo.es Un rap para mamá y un beso para la historia. “Va por ti mamá”. Así comenzaba Usher su actuación en la Super Bowl. Pero pese a sus bailes al estilo Michael Jackson y su tierno homenaje familiar, el protagonismo en el prime time del show se lo llevó de nuevo Taylor Swift. Todos los focos estuvieron en la artista del momento, que no paró de bailar, celebrar y animar a su novio desde el palco. Actuación que remató con el que seguramente será el beso más fotografiado del año. Beyoncé fue otra de las mujeres que acaparó todas las miradas al protagonizar uno de los codiciados anuncios publicitarios, en el que anunciaba el lanzamiento de su nuevo álbum #superbowl #noticiastiktok #taylorswift #usher #beyonce #musicaentiktok ♬ sonido original – Somos un periódico

Así fue el show de Usher

Fueron 10 canciones en 15 minutos, y contó con invitados como Alicia Keys, con quien interpretó My Boo, uno de los exitos de ambos. Will.i.am, Lils Jon y Ludacris, quienes se entregaron alos aficionados.

De inmediato inciaron las reacciones en redes sociales, los aficionados reconocieron el nivel visual del show aunque no todos conocían el repertorio del rapero, y otros más expresaron que no estuvo al nivel de la expectativa generada.

Usher, un veterano del R&B con una carrera que abarca más de dos décadas, ha sido celebrado por sus éxitos que han marcado época, como “Yeah!”, “Burn” y “U Got It Bad”. Con ocho premios Grammy en su haber, el estatus de Usher como uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos estaba más que consolidado. La anticipación en torno a su actuación en el Super Bowl se cimentaba no solo en su legado musical, sino en su reconocida habilidad para entregar actuaciones en vivo que son verdaderas experiencias sensoriales.

La elección de Usher como el acto principal para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en Las Vegas reflejaba un deseo de ofrecer un espectáculo que fuera tanto un tributo a su carrera como una muestra de la evolución del entretenimiento en vivo. Los organizadores y el propio Usher guardaron los detalles específicos de la actuación con gran secreto, pero se esperaba que incluyera una mezcla de sus mayores éxitos, acompañados de coreografías deslumbrantes y efectos visuales espectaculares.

Así reaccionaron los aficionados

Además de la actuación de Usher, se rumoraba la posibilidad de apariciones especiales de otros artistas, lo que añadía un elemento de sorpresa y expectación. Nombres como Justin Bieber, Alicia Keys, Lil Jon, Nicki Minaj, Chris Brown y Beyoncé fueron mencionados como posibles invitados, lo que sugería que el espectáculo podría ser una reunión de talentos sin precedentes.

A pesar de las altas expectativas, las reacciones al espectáculo fueron mixtas. Algunos espectadores quedaron impresionados por la energía y el carisma de Usher en el escenario, celebrando la mezcla de sus clásicos con una producción visual impresionante. Otros, sin embargo, expresaron decepción, señalando que el espectáculo no cumplió con las expectativas generadas o que faltaron momentos verdaderamente sorprendentes que suelen caracterizar a los shows de medio tiempo del Super Bowl.

A medida que el mundo del espectáculo sigue evolucionando, la expectativa por innovar y sorprender se convierte en el verdadero desafío para los futuros espectáculos de medio tiempo.

El triunfo fue para los Chiefs

El juego del Super Bowl 2024, más allá del espectáculo de medio tiempo, fue un emocionante encuentro deportivo que culminó con una victoria memorable para el equipo ganador. Este equipo demostró una habilidad excepcional en el campo, luchando arduamente para asegurar su lugar en la historia del fútbol americano. La competencia fue intensa, con momentos que mantuvieron a los espectadores al borde de sus asientos, reflejando el espíritu y la pasión que caracterizan al Super Bowl.

npq

