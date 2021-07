Por fin Eugenio Derbez manda mensaje y oraciones a Sammy

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Luego de convertirse en tendencia por su silencio respecto al estado de salud de su colaborador Sammy, internado por Covid-9 y en situación delicada, Eugenio Derbez reaccionó y grabó un video con palabras de aliento.

El productor de cine y series de tv envió un mensaje a sus fans para apoyar a Sammy y a su familia en estos difíciles momentos.

La ayuda no se presume ni se cacarea

“Nuestro querido Sammy Pérez, que colaboró conmigo en varios programas, está enfermo, lleva como tres, cuatro días en el hospital, por Covid, y he visto en redes sociales que hay mucha gente en redes sociales que pregunta por qué no aparezco.

Aquí estoy, desde el primer día, en cuanto me enteré que estaba enfermo mandé a varias personas de mi equipo, me he acercado a la familia por medio de terceras personas para ver que se necesita, incluso con el con el hospital”.

Eugenio Derbez argumentó que su estilo no es presumir, porque cuando se ayuda de corazón lo que se quiere es ayudar, no cacarearlo.

El video fue breve y básicamente se enfocó en responder a aquellos tuiteros que se quejaron en esa red social por su ausencia en redes respecto a la enfermedad de Sammy.

Finalmente pidió oraciones para Sammy.

Por su lado, los sobrinos de Sammy también grabaron un video solicitando apoyo económico para su tío “que es muy buena persona” y está pasando momentos muy difíciles, al no tener hijos, para Sammy Pérez es difícil costear los gastos del hospital.

¿Qué le pasó a Sammy?

El comediante que trabajó para Eugenio Derbez en varios programas de televisión, se contagió de Covid y enfermó gravemente, por lo que se encuentra hospitalizado desde hace varios día, y este lunes se procedió a intubarlo, en espera de que reaccione favorablemente.

