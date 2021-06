Tania Rincón se contagia de Covid y sufre por su bebé

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.– Tania Rincón, La conductora del programa de competencias físicas Guerreros, fue una de las personas contagiadas de Covid en esa producción, ya se encuentra aislada y se siente bien, pero sufre por sus hijos, de los que tuvo que separarse.

Así lo consideró Tania Rincón en un video que compartió en su cuenta de Instagram para dar a conocer a sus seguidores que las grabaciones del programa Guerreros se suspendieron para no propagar el coronavirus.

“Antes de ser conductora soy mamá y me duele muchísimo no poder estar cerca e mis hijos pero se que esta es la manera de cuidarlos a ellos, de cuidarme a mí. Los que saben de mi situación estoy en lactancia materna exclusiva, eso quiere decir que Amelia sólo come de mí, le puedo seguir dando pecho, pero solo con cubrebocas cuando viene a comer”.