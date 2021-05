Asegura Salgado Macedonio que no será la “sombra” de su hija Evelyn Salgado

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El excandidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, aseguró que no será la “sombra” de su hija Evelyn.

Evelyn Salgado Pineda fue designada como la sustituta de Salgado Macedonio tras una encuenta que realizaron los miembros del partido.

De hecho, ayer Salgado Pineda registró su candidatura a la gubernatura en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana.

Estuvo acompañada de su padre, el senador con licencia Félix Salgado Macedonio. Además estuvieron los dirigentes nacional y estatal de Morena, Mario Delgado y Marcial Rodríguez Saldaña.

“Mal haría yo estar como sombra de ella, no, nunca se equivocan, Evelyn es una mujer limpia, honesta, publica, transparente”.

“Ella ha sido funcionaria, fue mi presidenta del DIF tres años en Acapulco y salió muy bien. También fue delegada de la Secretaria de la Mujer del gobierno del estado en Acapulco y salió muy bien. Ahí está la carta de la Contraloría donde no tiene ninguna observación”, dijo Salgado Macedonio.

El senador con licencia señaló que no hubo preferencias en las encuestas y aclaró que Evelyn dijo que las decisiones del gobierno las tomará ella sin influencia de él.

“Como su papá seré su guía, seré su consejero para que camine como les he enseñado a caminar por el camino correcto. Nunca traicionar al pueblo, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, sentenció.

