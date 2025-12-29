Bautizan como Jesús a bebé abandonado en iglesia de Tultitlán

Ciudad de México.- Eran alrededor de las 20:00 horas del pasado 25 de diciembre cuando los ecos de la última misa de Navidad en la Parroquia de San Agustín Obispo, ubicada en la colonia Granjas San Pablo, en Tultitlán, cuando se escuchó el llanto persistente de un bebé abandonado. Una mujer que salía del templo fue la primera en ubicar el origen: una de las jardineras de la Iglesia.

El recién nacido fue abandonado por sus padres, se encontraba desprotegido, vistiendo únicamente un pañal y envuelto en un cobertor que resultaba insuficiente para las bajas temperaturas registradas durante la temporada invernal en el Estado de México.

“Dios lo puso aquí”

La emergencia generó una movilización inmediata entre los vecinos. “Escuché gritos de que pedían ayuda. Salgo y veo a las compañeras; una señora ya traía al bebé”, relató una testigo presencial. El sentimiento de indignación se mezcló con el de gratitud por haberlo encontrado a tiempo. “Estuvo mal lo que hicieron, no sé la situación de los padres, pero Dios lo puso aquí”, comentó otra persona.

Ante la incertidumbre y la carga simbólica de la fecha, los presentes solicitaron al párroco del templo realizar un bautismo de emergencia. El menor recibió el nombre de Jesús, en honor a la festividad del nacimiento de Jesucristo.

El bebé Jesús se encuentra estable

A pesar de las dificultades iniciales para que el menor fuera recibido en centros médicos —según reportes de los primeros rescatistas—, el bebé fue finalmente ingresado en el Hospital Regional “Bicentenario de la Independencia” del ISSSTE.

A cuatro días del suceso, las autoridades sanitarias confirmaron que Jesús se encuentra estable y bajo estrictas condiciones clínicas de observación. No presenta complicaciones derivadas de la exposición al frío y su evolución es positiva, lo que representa una esperanza para su futuro inmediato.

¿Qué pasará con el bebé?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las carpetas de investigación correspondientes para dar con el paradero de los progenitores o familiares biológicos. Sin embargo, las indagatorias enfrentan un obstáculo técnico: las cámaras de seguridad de la parroquia de San Agustín Obispo no se encontraban operando al momento del abandono.

Actualmente, los peritos analizan grabaciones de cámaras de videovigilancia de negocios particulares y domicilios aledaños para identificar quién dejó al menor en la jardinera.

El camino hacia la adopción

Una vez que el pequeño Jesús reciba el alta médica, quedará bajo la custodia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Los pasos a seguir son claros:

Investigación de redes de apoyo: Se determinará si existe familia extensa que pueda hacerse cargo del menor.

Declaratoria de desamparo: Si no hay familiares localizables o aptos, se iniciará el proceso legal para declararlo en estado de desamparo.

Hogar temporal y adopción: Jesús será trasladado a un albergue o hogar temporal mientras se integra a la lista de menores aptos para un proceso de adopción legal.

Este caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer las redes de apoyo para madres en situación de vulnerabilidad en la entidad, mientras la comunidad de Tultitlán permanece atenta a la recuperación de quien ya consideran “el bebé de la parroquia”.

npq

📲 Síguenos en WhatsApp