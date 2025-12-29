Dignidad Humana
Bautizan como Jesús a bebé abandonado en iglesia de Tultitlán
Su estado de salud es estable
Ciudad de México.- Eran alrededor de las 20:00 horas del pasado 25 de diciembre cuando los ecos de la última misa de Navidad en la Parroquia de San Agustín Obispo, ubicada en la colonia Granjas San Pablo, en Tultitlán, cuando se escuchó el llanto persistente de un bebé abandonado. Una mujer que salía del templo fue la primera en ubicar el origen: una de las jardineras de la Iglesia.
El recién nacido fue abandonado por sus padres, se encontraba desprotegido, vistiendo únicamente un pañal y envuelto en un cobertor que resultaba insuficiente para las bajas temperaturas registradas durante la temporada invernal en el Estado de México.
“Dios lo puso aquí”
La emergencia generó una movilización inmediata entre los vecinos. “Escuché gritos de que pedían ayuda. Salgo y veo a las compañeras; una señora ya traía al bebé”, relató una testigo presencial. El sentimiento de indignación se mezcló con el de gratitud por haberlo encontrado a tiempo. “Estuvo mal lo que hicieron, no sé la situación de los padres, pero Dios lo puso aquí”, comentó otra persona.
Ante la incertidumbre y la carga simbólica de la fecha, los presentes solicitaron al párroco del templo realizar un bautismo de emergencia. El menor recibió el nombre de Jesús, en honor a la festividad del nacimiento de Jesucristo.
El bebé Jesús se encuentra estable
A pesar de las dificultades iniciales para que el menor fuera recibido en centros médicos —según reportes de los primeros rescatistas—, el bebé fue finalmente ingresado en el Hospital Regional “Bicentenario de la Independencia” del ISSSTE.
A cuatro días del suceso, las autoridades sanitarias confirmaron que Jesús se encuentra estable y bajo estrictas condiciones clínicas de observación. No presenta complicaciones derivadas de la exposición al frío y su evolución es positiva, lo que representa una esperanza para su futuro inmediato.
¿Qué pasará con el bebé?
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició las carpetas de investigación correspondientes para dar con el paradero de los progenitores o familiares biológicos. Sin embargo, las indagatorias enfrentan un obstáculo técnico: las cámaras de seguridad de la parroquia de San Agustín Obispo no se encontraban operando al momento del abandono.
Actualmente, los peritos analizan grabaciones de cámaras de videovigilancia de negocios particulares y domicilios aledaños para identificar quién dejó al menor en la jardinera.
El camino hacia la adopción
Una vez que el pequeño Jesús reciba el alta médica, quedará bajo la custodia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Los pasos a seguir son claros:
Investigación de redes de apoyo: Se determinará si existe familia extensa que pueda hacerse cargo del menor.
Declaratoria de desamparo: Si no hay familiares localizables o aptos, se iniciará el proceso legal para declararlo en estado de desamparo.
Hogar temporal y adopción: Jesús será trasladado a un albergue o hogar temporal mientras se integra a la lista de menores aptos para un proceso de adopción legal.
Este caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer las redes de apoyo para madres en situación de vulnerabilidad en la entidad, mientras la comunidad de Tultitlán permanece atenta a la recuperación de quien ya consideran “el bebé de la parroquia”.
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
Celebridades
La dura caída de Tylor Chase: la exestrella de Nickelodeon
Su batalla y la de su familia por recuperar la salud mental
Ciudad de México.- El actor Tylor Chase, recordado por su papel en Manual de supervivencia escolar de Ned, atraviesa una profunda crisis de salud mental y adicciones. Su historia, lejos del sensacionalismo, abre una conversación urgente sobre la compasión, la rehabilitación y el costo emocional del estrellato infantil.
A comienzos de los 2000, Tylor Chase era una de las promesas juveniles más queridas de Nickelodeon. Con su carisma y talento, alcanzó la popularidad en Manual de supervivencia escolar de Ned, serie que marcó a toda una generación. Pero detrás de los reflectores, el joven actor enfrentaba un peso que se volvió insoportable: la presión del éxito precoz, las expectativas de la industria y el abandono emocional que a menudo sigue al final de la fama.
Hoy, con 33 años, su historia vuelve a los titulares por motivos muy distintos. En los últimos días, fue hospitalizado de emergencia en California tras un nuevo episodio de crisis psiquiátrica.
Las imágenes que circularon en redes lo mostraban desorientado y en situación de calle. Lejos de la burla o el juicio, su caso ha despertado un debate necesario: ¿cómo acompañar a quienes viven con enfermedades mentales en medio de la exposición pública?
Su familia pide comprensión, no lástima
El padre de Tylor explicó que el actor fue diagnosticado con trastorno bipolar, esquizofrenia y adicciones.
“Mi hijo no es un caso perdido, es una persona enferma que merece comprensión y ayuda”.
Desde hace más de una década, su tratamiento es intermitente, condicionado por recaídas y falta de acompañamiento médico constante.
Lo que necesita es empatía, expresó su hermana a TMZ:
“Necesitamos dejar de señalar a las personas que atraviesan enfermedades mentales. Muchos no piden ayuda porque temen ser juzgados. A Tylor lo han grabado, se han burlado, cuando lo que más necesita es empatía”
Organizaciones de salud mental en Los Ángeles, que insisten en que los casos como el del actor exponen la urgencia de crear redes de atención accesibles, sin discriminación y con acompañamiento emocional para los familiares.
Una red de apoyo que vuelve a tenderse
Tras conocerse su situación, varios excompañeros de Nickelodeon, entre ellos Devon Werkheiser, protagonista de la serie que los lanzó a la fama, enviaron mensajes públicos de apoyo.
“No puedo dejar de pensar en mi amigo. Lo que Tylor está viviendo puede pasarnos a cualquiera. Si lo conoces, sabes que es un alma noble que solo necesita ayuda”.
Otros actores, como Daniel Curtis Lee, Miranda Cosgrove y Drake Bell, también se sumaron al llamado para romper el silencio sobre los problemas de salud mental en la industria infantil, un tema que durante años se ha tratado con secretismo.
El valor de hablar: salud mental sin estigmas
La historia de Tylor Chase es, sobre todo, una invitación a mirar con humanidad a quienes enfrentan batallas invisibles. No se trata solo de un exactor que perdió la fama, sino de una persona que busca sanar.
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
Dignidad Humana
Bebés abandonados: La crisis de desamparo que marcó al 2025
Una reflexión sobre la falta de apoyo
Ciudad de México.- El año 2025 cierra con una estadística desgarradora que pone de manifiesto una crisis social profunda: el abandono recurrente de recién nacidos en espacios públicos. Desde basureros hasta estaciones de Metro, los bebés abandonados dejaron un rastro de desamparo. La sociedad civil es la que se ha movilizado en un intento por salvar vidas que, en muchos casos, apenas comenzaban.
El pasado 25 de diciembre, en plena Navidad, un recién nacido fue abandonado en la jardinera de una Iglesia, en Tultitlán, los feligreses escucharon el llanto y lo rescataron. El bebé fue bautizado y llamado Jesús. Actualmente continúa hospitalizado.
Casos que conmocionaron: El factor Tultitlán y el Valle de México
Uno de los episodios más mediáticos y crudos ocurrió el 11 de febrero en la colonia Fuentes del Valle, en Tultitlán, Estado de México. Lucio y Diana N., una pareja de apenas 18 y 21 años, fueron detenidos tras viralizarse un video donde se observa al joven abandonar a su hijo recién nacido en plena calle.
La indignación creció cuando se revelaron mensajes de WhatsApp en los que ambos pactaban dejar al menor dentro de una bolsa de basura. Tras nueve meses de proceso legal, una jueza determinó que el pequeño será dado en adopción a inicios de 2026, permaneciendo bajo el resguardo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de México.
Sin embargo, este no fue un caso aislado. El 21 de mayo, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, otro recién nacido fue localizado en los baños de una tienda de autoservicio en Lomas de Plateros, envuelto en plástico dentro de un bote de basura. Solo dos días después, en Ecatepec, la policía rescató a una niña abandonada en un tiradero de la colonia Ciudad Azteca.
La lucha contra el frío y la desnutrición
La exposición a la intemperie ha sido el común denominador en estos hallazgos. El 15 de julio, en Chalco, un bebé fue rescatado de un terreno baldío con cuadros severos de desnutrición e hipotermia. Agosto fue, quizás, el mes más crítico del año con seis reportes adicionales.
El 5 de agosto, en la alcaldía Gustavo A. Madero, un ciclista salvó a una pequeña cubierta apenas con una sudadera; poco después, se difundió el video de su madre dando a luz en el asfalto y abandonándola inmediatamente. El 10 de agosto, en Ecatepec, vecinos hallaron a otro menor con hipotermia en la acera de una avenida. Incluso bebés de mayor edad fueron víctimas, como el caso del 23 de agosto en Tacubaya, donde una pareja dejó a su hijo de cuatro meses en la calle; hoy, los padres enfrentan un proceso penal por abandono de persona incapaz.
Tragedias en el transporte público
Lamentablemente, no todos los finales fueron de rescate exitoso. El 25 de agosto, una recién nacida fue abandonada en los baños de la estación Coyuya de la Línea 8 del Metro. Pese a ser trasladada a un hospital, la pequeña falleció tres días después debido a una hemorragia y daño cerebral severo, dejando una herida abierta en la opinión pública sobre la rapidez de la respuesta institucional.
¿Por qué ocurre el abandono de bebés?
Especialistas en la materia, como Alison González de la organización “A favor de la Mujer y la Vida”, señalan que el abandono de bebés no puede entenderse sin analizar la falta de redes de apoyo. Factores como la minoría de edad de las madres, la pobreza, el miedo al estigma social y la violencia doméstica son detonantes comunes.
“No podemos responder con más dureza, con más frialdad ante un acto tan crudo como puede ser el de una mamá o un papá que abandona a su propio hijo”, señaló.
“Es una tragedia, es doloroso y debemos reconocer ese dolor, porque partiendo de él podemos elegir entre la ira, la venganza, la justicia sin criterio o el acompañamiento”.
Muchas mujeres se sienten acorraladas al no encontrar opciones legales o seguras para entregar a sus hijos si no pueden hacerse cargo de ellos. Instituciones como el DIF y la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes recuerdan que existen programas de apoyo psicológico, médico y jurídico para mujeres en situación vulnerable, buscando evitar que el desespero termine en una tragedia sobre la banqueta.
Al cierre de este 2025, el reto para 2026 es claro: fortalecer la vigilancia, agilizar los procesos de adopción y, sobre todo, garantizar que ninguna mujer se sienta tan sola como para considerar un bote de basura como el único destino para su hijo.
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
Dignidad Humana
Dignidad humana antes que caridad: el modelo social de Jon Bon Jovi
Ciudad de México.— A la hora de comer, hay diferencias suelen marcarse con dinero. En JBJ Soul Kitchen ocurre lo contrario. En estos restaurantes comunitarios, fundados por el cantante Jon Bon Jovi y su esposa Dorothea Hurley, la mesa se convierte en un espacio compartido donde la dignidad humana ocupa el centro y el acceso a los alimentos se entiende como un derecho ligado a la vida y a la comunidad.
Música, familia y compromiso social
Jon Bon Jovi es conocido en el mundo por su trayectoria musical, pero desde hace años también construye otra historia, lejos de los escenarios. Junto a su esposa, Dorothea Hurley, impulsó la JBJ Soul Foundation con una convicción clara: combatir el hambre desde la cercanía y el respeto. De esa visión nacieron los restaurantes JBJ Soul Kitchen, proyectos comunitarios sin fines de lucro que buscan responder a la inseguridad alimentaria.
Modelo que rompe barreras
En JBJ Soul Kitchen no existen precios en el menú. Quienes pueden hacerlo realizan una donación sugerida por su comida y, además, contribuyen a cubrir el costo de quienes no cuentan con recursos económicos. Las personas que no pueden donar acceden a una comida completa de tres tiempos y participan como voluntarias en distintas tareas del restaurante.
Este intercambio genera algo más profundo que un plato servido. Durante el trabajo voluntario, el equipo conoce a cada persona, escucha su historia y establece vínculos que permiten canalizar apoyos y recursos dentro de la comunidad. El restaurante funciona así como punto de encuentro y red de apoyo.
La comida como vínculo comunitario
Los menús se elaboran con alimentos frescos y saludables, muchos de ellos provenientes de huertos comunitarios. El ambiente busca ser cálido y abierto, sin distinciones entre quien dona y quien recibe. Dorothea Hurley lo explica desde una lógica sencilla: el trato igualitario sostiene la convivencia y el respeto mutuo. Sentarse a la mesa con otras personas rompe distancias sociales y crea relaciones que permanecen más allá del momento de comer.
@lavozpositiva_es Soul Kitchen, la cadena de restaurantes de Jon Bon Jovi para ayudar a quienes más lo necesitan❤️🩹 #comida #food #eat #restaurante #gastronomia #ayuda #iniciativa #solidaridad #dinero #voluntariado #alegria #amor #newjersey #nyc #usa #rock #bonjovi #musica #fyp #viral ♬ sonido original – La Voz Positiva
Voluntariado que dignifica
El voluntariado no se presenta como una condición, sino como una oportunidad de participación. Las personas colaboran en la cocina, atienden mesas o apoyan en la operación diaria del restaurante. Esa participación refuerza el sentido de pertenencia y muestra que toda persona puede aportar, sin importar su situación económica.
La experiencia busca empoderar, no sustituir. El objetivo es que cada visitante se reconozca como parte activa de una comunidad que comparte responsabilidades y cuidados.
Restaurantes con causa en Nueva Jersey
JBJ Soul Kitchen cuenta con cuatro ubicaciones en Nueva Jersey: Red Bank, Toms River, la Universidad Rutgers y la Universidad de la Ciudad de Nueva Jersey. Cada sede mantiene el mismo principio: una mesa abierta que une a personas distintas bajo reglas comunes de respeto y solidaridad.
Comer como derecho, no como privilegio
El proyecto de Jon Bon Jovi y Dorothea Hurley demuestra que la respuesta al hambre puede construirse desde la convivencia diaria. JBJ Soul Kitchen no ofrece caridad, ofrece comunidad. En cada plato servido se afirma un valor fundamental: la dignidad humana se preserva cuando nadie queda fuera de la mesa.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Dignidad Humana
Niñez migrante sufre ansiedad y ruptura familiar en centros de detención, denuncia colectivo
Ciudad de México.— El colectivo Mujeres Libres y Soberanas advirtió que las políticas antiinmigrantes en Estados Unidos generan efectos inmediatos en quienes buscan estabilidad para sus familias. Pilar Vázquez Calva, vocera del grupo, afirmó que las detenciones y deportaciones masivas eliminan el derecho a proceso judicial, separan a familias e impactan a comunidades completas en zonas fronterizas.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Vázquez Calva expuso que los niños enfrentan daños que no se resuelven con el tiempo y que las comunidades que dependen de vínculos familiares viven una tensión constante.
Asimismo, agregó que la presencia de migrantes forma parte de la fuerza laboral que sostiene actividades económicas en Estados Unidos y sostuvo que las mujeres ocupan posiciones relevantes en diversos sectores y que su aportación económica es medible.
Peso económico de las mujeres migrantes
La participación de mujeres inmigrantes en el mercado laboral estadounidense llega a 7.9 por ciento. Datos de un informe elaborado por Bank of America y diversas universidades señalaron que mujeres hispanas, tanto migrantes como nacidas en Estados Unidos, aportaron 1.3 billones de dólares al PIB en 2021 con un crecimiento superior al 50 por ciento en diez años.
Vázquez Calva explicó que las madres inmigrantes tienen un papel central en la economía familiar. De acuerdo con cifras presentadas, 33.6 por ciento de ellas es sostén principal del hogar y en el caso de madres latinas inmigrantes la proporción asciende a 36.3 por ciento. Con estos datos, el colectivo evidencia la aportación cotidiana de mujeres que mantienen sus hogares mientras lidian con procesos migratorios complejos.
México ante el retorno forzado
Por su parte, Angélica Pérez del Valle, integrante del colectivo, dijo que la deportación de personas también marca la vida de ciudades mexicanas que reciben población sin aviso previo y con necesidades inmediatas. Las comunidades enfrentan mayor demanda de servicios básicos, vivienda y empleo sin contar con infraestructura suficiente. Zonas afectadas por violencia e inseguridad reciben a familias que llegan con incertidumbre y pocos recursos.
Pérez del Valle explicó que las deportaciones generan separación familiar y efectos emocionales severos en niñas y niños. Recordó estudios que documentan síntomas como ansiedad, pérdida de apetito, pesadillas, retraimiento y episodios prolongados de depresión. Señaló que estas consecuencias afectan a menores sin importar su condición migratoria o su ciudadanía, ya que muchas familias que viven en Estados Unidos son mixtas y los hijos ciudadanos enfrentan incertidumbre ante la aplicación de la ley.
Trato a mujeres y niños en proceso migratorio
Pérez del Valle afirmó que existen casos de trato cruel hacia mujeres y niños en centros de detención y en operativos migratorios. Sostuvo que los migrantes deben recibir un trato digno y acceso a debido proceso, ya que todos cuentan con la misma dignidad que cualquier ciudadano.
El colectivo también sostuvo que los migrantes latinoamericanos mantienen una participación social que aporta trabajo, cultura y estabilidad comunitaria en Estados Unidos. En un comunicado señalaron que tasas oficiales muestran niveles de criminalidad más bajos en comparación con la población ciudadana, lo que desmiente percepciones que vinculan migración con inseguridad.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
La dura caída de Tylor Chase: la exestrella de Nickelodeon
Bebés abandonados: La crisis de desamparo que marcó al 2025
Bicicleta, regalo ideal de Reyes Magos
Un mundo nuevo: de la psicosis por chatbot a los sicofantes digitales
Bautizan como Jesús a bebé abandonado en iglesia de Tultitlán
Las posadas ¿qué significan y cómo nació esta tradición?
“Yo conocí a Jesús” regresa como un especial de Navidad
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
México cierra 2025 con la mayor crisis educativa en su historia, alerta organización
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
Pedalearon seis horas: 80 ciclistas de Hueyotlipan revelan la promesa que los llevó al Tepeyac
Caminó ocho horas y rompió en llanto: Así recordó Natalia a su padre frente a la Virgen de Guadalupe
En cierre de FIL se presenta Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia Católica en Materias de Cultura, Educación y Deporte
Te Recomendamos
-
Deporteshace 3 días
El Santo y Blue Demon al alcance de los niños: luchadores de plástico acaparan los tianguis
-
Cienciahace 11 horas
¡Como regalo de Navidad! Celebran nacimiento de primer pingüino barbijo en México
-
Estilohace 12 horas
Cuida tu estómago en este fin de “Maratón Guadalupe-Reyes”
-
Nacionalhace 12 horas
“Se atenderán familias afectadas por descarrilamiento del Tren Interoceánico”