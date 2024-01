Candidatos deben pronunciarse ante necesidades de la educación del país: Educación con Rumbo

Ciudad de México.- En el marco del Día Mundial de la Educación, la Asociación Educación con Rumbo hace un recuento de la crisis educativa provocada en este sexenio por la falta de intervención oportuna post pandemia.

Así como por la generación de nuevos modelos educativos que tuvieron una mala aplicación y distan de poder corregir el rumbo de la educación en México.

Al presentar un análisis detallado de los resultados de la prueba PISA, esta reveló que el declive educativo medido por la OCDE comenzó en el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto, pero se agravó en el actual período del presidente López Obrador.

Ganem aseveró que los sistemas de información de la Secretaría de Educación Pública (SEP) son deficientes.

Por ello no es posible saber dónde están, si se reincorporaron o abandonaron; pero las consecuencias pueden ser mayores a futuro.

“Un chico que no concluye su primaria, que no concluye su secundaria, ni media superior, no tiene los suficientes elementos lingüísticos y de lógica que serían deseables que se llevara para la vida”, dijo en conferencia de prensa.