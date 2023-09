Ante brote de chinches PAN CDMX solicita fumigar vagones del metro

Ciudad de México.- Luego de viralizarse una denuncia por chinches en un vagón del Metro de la Línea A, el diputado y secretario de la Comisión de Salud en el Congreso CDMX, Ricardo Rubio Torres, exigió una inspección en todos trenes a fin de verificar las condiciones de higiene de los mismos.

“Nunca antes se habían visto este tipo de incidentes, pero no nos sorprende porque ya no es sorpresa este tipo casos cuando no hay mantenimiento, ni dinero para atender las quejas de usuarios y hay desinterés por cuidar el servicio que se presta”.

Ricardo Rubio mencionó que, al no darle mantenimiento correcto al Metro, ni ejercer recursos para diversos rubros de cuidado al Sistema, aparecen cada vez más problemas que por más “chuscos” que parecieran, sí son una realidad diaria.

“Parece que estamos en la edad media con viejas plagas. Este tipo de situaciones ponen en riesgo la salud de las personas que a diario utilizan este medio de transporte porque, además, de las chinches, también pudiese haber cucarachas porque hay venta de comida en los interiores de las estaciones”.

Te puede interesar: A la baja población de ballena gris; estiman 14 mil 500 ejemplares en 2023

Esto es lo que se vio en el Metro de la CDMX, según testimonios de usuarios en redes sociales 👇😱https://t.co/RvpJzmMdjP — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 18, 2023

Agregó que también puede haber ratas porque al existir la venta de comida tanto de puestos fijos como ambulantes en las estaciones del Metro, la falta de cuidado genera plagas.

“De ser así, solicitamos limpieza en los vagones; es una situación que el Metro ha olvidado e incluso, ya dejaron de realizar labores de desinfección por los casos de Covid19 durante las últimas olas de la pandemia en la Ciudad”.

De acuerdo al diputado local por Coyoacán, es urgente que el Metro y a la Secretaría de Salud, ejecuten acciones conjuntas para llevar a cabo la fumigación y limpieza extrema en todos los vagones y estaciones del Metro, así como los RTP que el Gobierno presta de “apoyo” durante algún incidente en los momentos cuando el Metro, por alguna negligencia, suspende el servicio.

“También se debe ver por condiciones dignas para trabajadores, que son los que pasan más tiempo en el Metro, en los talleres, en las oficinas y en espacios cerrados donde conviven con muchas bacterias e insectos, es una cuestión de salud pública cuidar las condiciones de higiene del Sistema”.

Por su parte, el diputado recordó cuando Claudia Sheinbaum con un trapo en mano limpiaba un letrero de la estación San Joaquín de la Línea 7. “Así debió cuidar las instalaciones y la vida de muchas personas que han muerto por culpa de la corrupción de la 4T en la administración del Metro”.

ARH