Derechos humanos sufrirían grave retroceso de aprobarse leyes abortistas: Arquidiócesis

Ciudad de México.— Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatirá un par de proyectos de sentencia sobre acciones de inconstitucionalidad que tienen que ver con la protección a la vida humana en los estados de Coahuila y Sinaloa.

La Arquidiócesis Primada de México, es su editorial del semanario Desde la Fe, refirió que la aprobación de proyectos en contra de la vida, sería un precedente negro en materia de derechos humanos: “habría seres humanos de primera y de segunda clase”.

La otra acción de inconstitucionalidad tiene su origen en Sinaloa. En este caso, ministros estarán debatiendo si es correcto que la Constitución local proteja a los individuos desde su concepción; pues según el proyecto de sentencia, el estado no puede proteger la vida que no es autónoma. Y todavía va más allá al señalar que la protección del estado no es a la vida biológica, sino a la vida “digna”.