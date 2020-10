Enfermera desaparecida en Tlalpan es hallada muerta

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que Marilú Camacho Zaragoza de 52 años de edad fue hallada asesinada.

El pasado 6 de octubre la enfermera fue reportada como desaparecida en la alcaldía Tlalpan.

Colectivos en redes sociales han informado del hallazgo del cuerpo y confirmado la muerte, pero exigen no difundir detalles para no entorpecer la investigación.

Habría sido la pareja de Marilú quien denunció al desaparición hace unos días, sin embargo versiones de prensa refieren que se rearmó la búsqueda porque tenía algunas impresiciones.

La hija de Marilú aseguró que su mamá le dejó de responder los mensajes el 6 de octubre y que luego se contactó con los compañeros de trabajo, quienes le confirmaron que no había regresado a trabajar desde el lunes 3 de octubre.

“Sin embargo la recuperación de su cuerpo no es como lo dice la nota amarilla de medios de comunicación, no fue en su casa en Dolores Tlali y no son ciertos más detalles que sigo sin entender cómo es que llegaron antes a las primeras planas que a los oídos de su única hija…”, escribió su hija en redes sociales.

Marilú fue vista por última vez en su casa ubicada en la alcaldía Tlalpan por su pareja sentimental.

Al momento se desconocen más detalles certeros de la muerte así como el lugar exacto donde fue hallado el cuerpo de la enfermera.

