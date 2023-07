Los ancianos no deben ser relegados de la vida: Arquidiócesis de México

Ciudad de México.— El fin de semana, la Iglesia Católica realizó la III Jornada de los Abuelos y de los Mayores convocada por el Papa Francisco, y cuyo objetivo es visibilizar y concientizar sobre las problemáticas que sufre este sector, así como cerrar filas a favor de ellos.

En México, según el INEGI, en el 2022 había casi 18 millones de personas de 60 años y más, lo que representa 14% de la población total del país.

A través de la editorial en Desde la Fe , la Arquidiócesis Primada de México, reconoció que actualmente, millones de adultos mayores continúan buscando la manera de sobrevivir a través de actividades relacionadas principalmente con el campo, el comercio, muchos de ellos de manera informal, u ofreciendo algún tipo de servicio desde casa. Y es que, gran parte de nuestros ancianos son aún el soporte económico de la familia o han dejado de recibir ayuda de sus hijos.

Sin embargo, también está el maltrato que atenta contra su integridad, con graves consecuencias físicas, emocionales y psicológicas. Lo mismo que la dependencia de otros, la falta de protección jurídica en sus propiedades, la vulnerabilidad ante la inseguridad, la marginación, y una larga lista de situaciones adversas.

Finalmente, consideró que tanto la Iglesia como la sociedad necesitan de sus ancianos. “Honrémoslos, no nos privemos de su compañía y no los privemos de la nuestra; no permitamos que sean descartados, nos pide el Papa en esta tercera jornada. Hoy más que nunca, México necesita de sus ancianos, que entregan al presente su pasado, tan necesario para construir nuestro futuro”.