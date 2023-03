Operativo en Tlalpan deja 16 detenidos

Ciudad de México.— A partir de la próxima semana, iniciará el bombardeo de nubes en zona del sistema Cutzamala, para captar lluvia.

Lo anterior lo confirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Sin embargo, la mandataria dijo que no tienen certeza sobre los resultados que se obtengan y descartó que el procedimiento sea “crear agua”. “El agua no se crea…”, dijo.

Sheinbaum Pardo, aseguró que el bombardeo durará varios meses.

La técnica de bombardeo ha obtenido resultados en otros lados, pero depende mucho de la humedad del medio ambiente.

“El agua no se crea, la materia permanece constante. El asunto está en vapor o líquido. Entonces, lo que hace el bombardeo, es permitir que el vapor de agua se traduzca en lluvias, de qué depende cuánta lluvia pueda generarse, depende de la cantidad de vapor de agua y de las condiciones de esta metodología. Entonces, hasta que no se realice no podemos decirles, pues la eficiencia que tuvo y cuánto se logró”

Claudia Sheinbaum | jefa de gobierno cdmx