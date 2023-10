Vandalizan águila del Hemiciclo a Juárez

Ciudad de México.— La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) capitalina alertó que cibercriminales se hacen pasar por dicha autoridad.

Reportes ciudadanos señalan que han recibido mensajes maliciosos que utilizan el logotipo de la Policía Cibernética, los cuales a través de técnicas de ingeniería social engañan a usuarios de internet.

Los delincuentes envían mensajes apócrifos por medio de aplicaciones de mensajería instantánea.

Que no se te pase: Policías escoltan a vehículo con mujer embarazada en la Roma

En ellos, afirman que las víctimas tienen supuestos citatorios o investigaciones en su contra por parte de esta Policía Cibernética. Para darle mayor credibilidad, utilizan el logotipo de esta Unidad.

“Cabe resaltar, que esta Unidad de Policía Cibernética no realiza investigaciones personales a través de mensajes con archivos adjuntos, se efectúan por medio de los procedimientos formales en colaboración con las autoridades correspondientes, además no solicita información confidencial de manera no oficial”

En ese sentido, las autoridades, detallaron que los logotipos policiales genuinos son marcas registradas y deben ser utilizados exclusivamente por personal autorizado y entidades oficiales.

¿Cómo evitar ser víctima de estos delincuentes?

Además se emitieron las siguientes recomendaciones para evitar abusos de ciberdelincuentes que suplantan la identidad de las instituciones:

Si se encuentra con una persona u organización que muestra un logotipo de la policía, verificar sus credenciales a través de los canales oficiales de esta institución.

Verificar las supuestas solicitudes de esta unidad cibernética a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes de texto de números o correos no oficiales.

No brindar información personal en páginas web o formularios sin antes corroborar la autenticidad y confiabilidad de estos servicios.

Comprobar la autenticidad del correo electrónico o mensaje marcando a los números oficiales de las instituciones correspondientes.

Cambiar de manera periódica las contraseñas de sus cuentas.

Evitar responder a los correos o mensajes de desconocidos.

Marcar los correos o mensajes sospechosos como spam.

No hacer clic en enlaces ni descargar archivos adjuntos.

En caso de tener dudas o necesitar aclaraciones, la Policía Cibernética de la SSC CDMX puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 55 5242 5100 ext. 5086, el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx o las cuentas de redes sociales oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

JAHA