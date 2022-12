Cofepris suma 11 establecimientos a lista de distribuidores irregulares de medicamentos

Ciudad de México, 21 de diciembre de 2022.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informa que se detectaron once nuevos distribuidores de medicamentos que incumplen lo establecido en la legislación vigente.

De estos siete se encuentran en el estado de Tabasco, dos en la Ciudad de México, uno en Guanajuato y otro más en el Estado de México.

Las faltas presentadas por estos establecimientos consisten en no contar con Aviso de Funcionamiento y no fue posible constatar las condiciones sanitarias, debido a que el personal de Cofepris no tuvo acceso al inmueble.

Además, incumplen la normatividad al no contar con adecuado almacenamiento y conservación de medicamentos.

Otros han dado de baja sus Avisos de Funcionamiento, lo que hace posible que operen en la clandestinidad.

La autoridad sanitaria exhorta a compradores de medicamentos y otros insumos para la salud, verificar previo a la adquisición que el o los distribuidores cuenten con Aviso de Funcionamiento y responsable sanitario.

Además de licencia, entre otra documentación legal que garantice seguridad y calidad de los productos.

Close up Pharmacist filling prescription in pharmacy drugstore

Desde el anuncio y publicación del listado de distribuidores irregulares hasta este cierre de año, Cofepris ha detectado un total de 88 establecimientos en esas condiciones.

La lista actualizada es pública y puede consultarse en: http://bit.ly/3WqPEdc

Esta autoridad refrenda su compromiso con la salud de la población a través de la vigilancia continua sobre productos y establecimientos de consumo humano.

Asimismo, se invita a todas y todos ser parte de esta supervisión y denunciar aquellas empresas, clínicas, hospitales, medicamentos u otros productos que representen riesgos sanitarios.

ARH