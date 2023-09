Cruz Roja abrirá escuela para entrenar a perros rescatistas

Ciudad de México.— El desprecio hecho por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en fiestas patrias a los demás Poderes de la Unión, es un retroceso democrático que marcará a este gobierno, aseguró la senadora Kenia López Rabadán.

El que López Obrador no haya invitado a los demás Poderes a la ceremonia por los 213 años de la Independencia de México, demuestra el rostro más autoritario del Presidente de la República, añadió la senadora panista.

“Es terrible y es una vergüenza, por cierto, yo diría es la peor acción que este Presidente ha hecho en términos de contrapesos. No invitó a la Presidenta de la Corte, no invitó a la Presidenta de la Cámara de Diputados, no invitó a la Presidenta del Senado de la República porque López Obrador no sabe vivir en contrapesos, no sabe vivir en un equilibrio de poderes, por supuesto que eso es un acto de autoritarismo”, aseveró.