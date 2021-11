Denuncia El Universal amenazas contra editor periodístico

México.- La empresa editora del diario El Universal denunció que Francisco Reséndiz recibió amenazas por su trabajo periodístico.

En su portal de noticias, El Universal informó que el editor fue víctima de agresiones verbales por parte de sujetos cuando circulaba por calles de la avenida San Fernando.

Conforme a los hechos, dos autos le cerraron el paso al sur de la Ciudad de México y varios hombres bajaron para lanzarle amenazas.

En redes sociales, Reséndiz explicó que al circular sobre Avenida San Fernando, un auto de color naranja se le emparejó y el conductor comenzó a insultarlo.

Las autoridades de la Ciudad de México ya fueron notificadas de este hecho, el cual ya se encuentra en investigación https://t.co/5PEXCuLkZ2 — El Universal (@El_Universal_Mx) November 27, 2021

“Por un momento pensé que era un incidente de tránsito del que no me di cuenta y seguí conduciendo”, publicó El Universal on line.

Sin embargo, continuó la víctima, más adelante el mismo auto y un Mazda color vino le cerraron el paso.

De ambos autos bajaron varios hombres y uno le indicó que sabía quién era él y comenzaron a insultarlo con palabras soeces:

“Ya se pasaron, le bajas, eres un …. Te voy a romper la madre, te voy a buscar hasta encontrarte y te voy a matar, te voy a meter de balazos, ya se pasaron, así que bájale con lo que publicas”, le dijo uno de los sujetos.

El Universal sólo informó que las autoridades ya están al tanto e investigan este hecho y que estará pendiente de la indagatoria respectiva.