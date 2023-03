Caen cuatro elementos de la GN por tráfico de personas

Ciudad de México.— José María Corpus está orgullosa de su familia.

La recién egresada de ingeniería presumió lo orgullosa que está de sus padres posando junto a su negocio, una carnicería en el Mercado Juárez de Saltillo, Coahuila.

En redes sociales, subió unas fotos del lugar que por muchos años, generó el dinero con el que sus papás la sacaron adelante.

La recién graduada contó como el sacrificio de sus padres le ayudó a solventar sus gastos escolares.

“Muy feliz y con mucho orgullo comparto esta memoria en el lugar donde he sido feliz y más he aprendido del amor por la humanidad y con las personas que me vieron crecer”