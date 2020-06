En Puebla hay grupos tan violentos como cualquier cártel delictivo: Barbosa

Tlaxcala.— El gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, aseguró que su entidad es la única sin deuda pública porque tiene finanzas sanas.

“La ley sí permite que el estado pueda adquirir deuda, pero no vamos a endeudarnos, no lo hemos hecho y no lo haremos, independientemente de las presiones de gasto que han existido este año de modo imprevisto por particularmente la necesidad de atender los problemas de salud relacionados con la pandemia COVID-19”.

El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, expresó al respecto que 2019 fue un año muy positivo para Tlaxcala, pues la economía creció al 6.5 por ciento; fue el primer lugar de crecimiento en el país el año pasado y el segundo lugar en crecimiento industrial.

Quiero reconocer al gobierno federal que se haya declarado como esencial la industria automotriz y de construcción. En el caso de Tlaxcala, la industria de autopartes es una de las más importantes de México y para nosotros representa un empleo en términos proporcionales muy importante en materia formal para Tlaxcala.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que Tlaxcala se ha consolidado como el segundo lugar de menor incidencia delictiva en México; que de hecho, está en el segundo lugar con menos delitos en el país y también por cada 100 mil habitantes se ubica en el segundo lugar, pero con incidencia en delitos de alto impacto como secuestro, trata de personas y robo de combustible.

El gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez precisó aunque no tiene las mismas dificultades de otros estados con la delincuencia, han sido especialmente cuidadosos en la atención a delitos como homicidio, feminicidio, secuestro, trata de personas, robo a vehículos y robo en carretera, que son de alto impacto.

Muchos de estos delitos son de carácter regional, desde el Golfo de México, pasando por el Centro del país y hasta el Bajío, comentó. Agradeció la intervención de las fuerzas armadas, del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República, para poder trabajar juntos en el combate al crimen organizado.

“Nuestra Secretaría de Seguridad Ciudadana, nuestra Procuraduría de Justicia, trabajan constantemente en coordinación con las fuerzas federales y hemos logrado incidir para que se reduzcan delitos de modo muy importante, tales como robo al tren de modo muy significativo”.

Se han reforzado con equipo y capacitación a la policía estatal y crearon nuevas unidades contra delitos de alto impacto de homicidio, feminicidio, secuestro y trata de personas. En materia de equipamiento y capacitación, dijo, los trabajos de reforzamiento son de un amplio rango, desde duplicar el número de patrullas hasta capacitación.

“En materia de salud quiero dar mi pésame a los familiares de los fallecidos por COVID-19. Con toda solidaridad expreso mi pésame a quienes tengan entre su familia un fallecido o entre sus amigos”.

Mena Rodríguez hizo un reconocimiento al personal médico por su labor heroica, pues en Tlaxcala se ha comportado de modo heroico.

Expresó que tuvo Tlaxcala un impacto muy favorable en el tratamiento, particularmente de los pacientes que se encuentran en terapia intensiva. Si bien en este momento Tlaxcala se encuentra en color rojo en el semáforo COVID-19 y con importante incremento de contagios, también hay un gran número de personas en terapia intensiva en recuperación.

Puntualizó que se ha establecido un protocolo de manejo para que los pacientes en terapia intensiva para que puedan desinflamarse y sea posible entonces retirar el tubo. Incluso, dijo, hubo un día que no tuvieron fallecimientos en la entidad y días de un solo fallecimiento.

