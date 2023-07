Incendio en plataforma en Cantarell de Pemex deja 6 heridos

Cuernavaca Morelos.- Penosamente en lo que va de este gobierno en Morelos y el país, la violencia va al alza, se ha pedido en varias ocasiones cambiar la estrategia “fallida” que no da resultados, aseveró el secretario general del Episcopado Mexicano, Ramón Castro Castro.

El Obispo de la diócesis de Cuernavaca, advirtió que el crimen, la violencia, la inseguridad y el cobro de piso han aumentado de manera alarmante en el estado de Morelos y en todo el país.

“Como secretario (de la CEM), como obispo de Cuernavaca, hicimos una atenta recomendación al gobierno federal, suplicándole, que pudiera revisar la estrategia porque no ha funcionado; abrazos no balazos no ha dado el resultado que hubiera querido el gobierno federal”, aseguró el obispo.