Muere el secretario de Salud de Veracruz, Gerardo Díaz

Ciudad de México.— El obispo de La Paz, Baja California Sur, Miguel Ángel Alba Díaz, reconoció que los Nuevos Libros de Texto de la Secretaría de Educación Publica presenta errores garrafales, sin embargo, no hay motivo para llamar a la satanización de estos materiales ni mucho menos a la quema de libros, pues ya no son los tiempos de La Inquisición.

A través de un video en redes sociales, el obispo Alba Díaz, reprobó que a través de los libros de la SEP se busca el adoctrinamiento de los niños en temas ideológicos, sobre todo de género y política.

En tanto, explicó que los libros de texto son herramientas y la educación es un proceso que se da entre personas y no entre una persona y un objeto, en este caso un libro.

MAESTROS RESPONSABLES

En ese sentido, confió en que los docentes sabrán cómo impartir la educación a las nuevas generaciones.

PADRES DE FAMILIA PRIMEROS RESPONSABLES

Asimismo, confió en que los padres de familia asuman en serio su responsabilidad en la educación de sus hijos.

“Los padres de familia son los primeros responsables de la educación de los hijos y esa responsabilidad no puede abdicarse, renunciar o delegar totalmente en manos de otros. Es necesario que los padres de familia estén muy al pendiente de la herramienta de los libros de texto, como del uso que el respectivo maestro haga de esos libros a la hora de impartir la clase”, dijo.

IDEOLOGÍAS

Además, Alba Díaz detalló que no se ha seguido el proceso legal para la elaboración de los libros de texto y se debe consultar a padres de familia, maestros y expertos en pedagogía, didáctica y diversas áreas de conocimiento (matemáticas, historia, etc.) para garantizar que los contenidos sean científicos y no basados en prejuicios de ningún tipo.

De igual forma, el obispo indicó que la Constitución garantiza la laicidad de los libros de texto que consiste no sólo en que no deben adoctrinar en una determinada religión o confesión religiosa sino tampoco en ninguna ideología.

“Estos libros de texto sí tratan de adoctrinar en dos ideologías en la que no todos estamos de acuerdo, en la que la mayor parte de la ciudadanía no está de acuerdo: ideología de género e ideología política”, puntualizó.

