Nuevo León suspende guarderías y clases a todos niveles por Covid-19

Monterrey.- Ante el alto número de personas contagiadas de Covid-19, que coloca a Nuevo León como la segunda entidad a nivel nacional con más casos, el gobierno estatal decidió adelantar la suspensión de clases para que sea aplicable a partir de mañana y no hasta el próximo 23 de marzo, como se decretó a nivel nacional.

En entrevista banquetera, al concluir una rueda de prensa, el secretario de Salud en la entidad, Manuel de la O Cavazos, anunció que el gobernador Jaime Rodríguez le dio la instrucción de adelantar la cancelación de clases en escuelas públicas y privadas, y el cierre temporal de las guarderías en el estado.

“Las cosas cambian minuto a minuto -dijo el funcionario estatal-, me acaba de llamar el gobernador y me dice que ha decidido suspender las clases y las guarderías, cosa que me parece muy buena acción para cuidar la salud de todos”.

“A partir de mañana estarán suspendidas, estas acciones serán muy favorables para cuidar la salud de todos”, señaló el funcionario.

De acuerdo con datos oficiales de la Secretaria de Educación, Nuevo León cuenta con una población estudiantil de un millón 533 mil estudiantes a todos los niveles, incluyendo instituciones privadas y públicas.

El secretario de Salud detalló que optaron por aplicar medidas de la Fase de Contingencia 3, sin embargo, oficialmente se encuentra en Fase 1.

Esto se hace, según explicó, para evitar una propagación masiva del virus, como ocurrió en otro países.

“Estamos en Fase 1, pero de forma preventiva decidimos aplicar todas las medidas de la Fase 2 y algunas de la Fase 3, para disminuir el riesgo de contagio al máximo”, dijo.

El secretario de Salud exhortó a la población a reducir sus salidas de casa al mínimo indispensable, para así evitar la propagación del virus.

