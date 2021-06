Sin escuchar a la ciudadanía, aprueban matrimonio igualitario en BC: activistas

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Mexicali.- Con 18 votos en favor, 4 en contra y 1 abstención se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en Baja California.

Explicaron que desde septiembre del 2020 pidieron audiencias con el Presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso de Baja California, Juan Manuel Medina, para expresarles su rechazo a la iniciativa.

Sin embargo, el morenista Molina García nunca respondió las solicitudes; ante ello un juez les otorgó los amparos correspondientes para exigir respuesta del Diputado.

“El diputado Molina podría enfrentar sanciones si no cumple con lo que ordenó el juez, no por haber aprobado el matrimonio homosexual; sino por no cumplir su función de atender a la ciudadanía”, informó la representante legal de las coaliciones por la familia.