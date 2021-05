Hallan sin vida al niño Brandon Giovani tras accidente en el Metro

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad.- Un video tomado con un celular segundos después del accidente del Metro recorre las redes sociales.

El reportero de nota roja Carlos Jiménez, es una de las personas que obtuvo el clip y lo puso en su Twitter.

Ahí un usuario muestra la confusión que vivieron los testigos segundos después del desplome del Metro en la Línea 12.

Al momento suman 24 muertos cuando se cumplen cerca de 20 horas del accidente al momento de la publicación de esta nota.

"AHÍ ESTÁ el TREN…” Son imágenes captadas apenas unos segundos después de que el @MetroCDMX se desplomó en @Alc_Tlahuac Así quedó el lugar. Hasta ahora suman 23 personas fallecidas. Hay menores, mujeres y hombres q seguramente regresaban a casa… y q no volverán. pic.twitter.com/V8UNTWFHtK

Algunas personas no saben qué hacer si acercarse o no a ayudar a las víctimas, mientras otra les dice que cables de alta tensión que no se acerquen.