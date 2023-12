Joven quemado en escuela agradece su salud a la Virgen de Guadalupe

Ciudad de México- La capital poco a poco suma más actividades decembrinas para sus habitantes y de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) que estén de visita en la urbe disfruten de opciones para llevar a cabo actividades en familia.

Por lo que si aún estas en busca de algo que hacer para despedir el año, es momento de darle mantenimiento a a bicicleta y además buscar un adorno para hacerla resaltar.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) informó a través de las redes sociales que el tan esperado Paseo Nocturno en Bicicleta alusivo a la Navidad ya tiene fecha de realización, por lo que todas las familias están invitadas a recorrer un total de 20 kilómetros a bordo de cualquier vehículo sustentable o incluso a pie.

“Por eso y muchas cosas más, ven a rodar esta Navidad”, escribió la dependencia en redes sociales.

¡Alista tu bici! 🚲 https://t.co/vhnyOK1ZIp — Secretaría de Movilidad CDMX (@LaSEMOVI) December 4, 2023

Este esperado paseo nocturno, y el que además es el último que se realiza en la capital en este 2023, se llevará a cabo desde las 19:00 y hasta las 23:00 horas del próximo sábado 23 de diciembre, es decir, una noche antes de celebrarse la Noche Buena y tras ello, dar paso a la Navidad.

¿Qué calles se usarán para el paseo nocturno en bicicleta?

Las autoridades capitalinas informaron que el último paseo nocturno del año será más grande sino que además. Anteriormente este era de apena s 17 kilómetros de longitud. En ese sentido, las vialidades que se verán ocupadas por este evento cultural son:

Paseo de la Reforma

Monumento a la Revolución

Centro Histórico

Podrán participar todos los capitalinos, turistas y visitantes de la urbe en este evento gratuito para el que como único requisito se pide no usar vehículos motorizados que contaminen al ambiente. Bajo esa tónica serán bienvenidos:

Bicicletas

Patines

Patín del diablo

Monociclos

Carriolas

Peatones

Basta hacer mención en que además todos los vehículos pueden ser adornados, al tiempo que los participantes podrán usar atuendos relacionados con la temporada; no obstante, no es obligatorio. Incluso, se recuerda que en caso de no contar con una bicicleta propia, se podrá hacer uso e alguna de las bicicletas pertenecientes al sistema Ecobici y el cual puede ser pagado mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada (TMI).

ARH