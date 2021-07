Liberación de Ovidio Guzmán evitó la muerte de 200 inocentes: AMLO

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El diputado federal de Morena, Rubén Cayetano García ingresó al Centro de Sanciones Administrativas, conocido como “El Torito“.

El legislador fue detenido en un punto de revisión del programa “Conduce sin alcohol”, ubicado en la zona centro de la Ciudad de México.

También puedes leer: Las estadísticas del “Alcoholímetro” a 17 años de su creación

Al no superar la prueba de alcoholemia y por conducir en estado de ebriedad, el diputado de Morena fue llevado al “Torito”.

FUE UN MONTAJE EN SU CONTRA

Antes de su ingreso a este centro de detención, el diputado de Morena dijo que este operativo fue una trampa:

“A cumplir señores, ni hablar. ¿Ahora le tocó? Pues sí, caí redondito. ¿Qué pasó? Me la armaron. ¿Cómo fue? Pues con la mecánica de los hechos””, dijo a reporteros.

Síguenos en redes sociales

Reveló que durante el día fue a comer y tomó una bebida que no conocía:

“En la hora de la comida me tomé una bebida que no la conozco, que no la conocía, se llama clericot, lleva vino tinto. Y comenté pues que no tomo y me lo tomé”, declaró.