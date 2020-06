Apegado al protocolo, el Presidente no tiene síntomas de Covid-19

Ciudad de México.— Como llama la atención que el presidente Andrés Manuel López Obrador no usa cubrebocas ni aparenta seguir las indicaciones para cuidarse en la pandemia, este martes le volvieron a preguntar sobre su estado de salud.

López Obrador Respondió que se apega a los protocolos de la Secretaría de Salud. “Sí, yo estoy obediente, me apego a los protocolos de salud y las recomendaciones”.

“En las reuniones de la mañana, luego de que concluye una reunión en la que se trató un tema, como el de seguridad, o de salud pública, o de economía, hay una sala de espera. Al término de cada reunión, salen unos y entran otros funcionarios, para no aglutinarse todos en el mismo espacio”, explicó.

“Y no tengo hasta ahora síntomas, lo que me han recomendado y nos han recomendado a todos, que si hay tos seca, fiebre, si hay dolor de cuerpo, dolor de garganta más allá de lo normal. Pero no tengo afortunadamente ninguno de esos síntomas”.

-Estoy pendiente. Si se lleva a cabo el viaje a Estados Unidos voy a procurar ver en qué condiciones voy a salir, tengo que ir sano no sólo por mí, sino para no afectar a nadie, tengo que actuar de manera responsable, pero en su momento lo vamos a ir viendo. Estoy bien afortunadamente.

Luego comentó que sí le duele mucho la muerte de muchos –más de 27 mil personas hasta el recuento de ayer- porque se entera uno de los conocidos, de amigos, de gente cercana.

“Yo hablé de 10 recomendaciones o di a conocer 10 recomendaciones, un decálogo de recomendaciones para enfrentar la nueva realidad, la Nueva Normalidad, que también puede ser la nueva realidad. Entonces, hemos aprendido a cuidarnos”.

¿Cómo se combate el amarillismo, la información falsa? Se preguntó, al señalar que a últimas fechas ya no hay notas escandalosas sobre la pandemia.

Luego reiteró su llamado a salir a la Nueva Normalidad, pero con mucho cuidado, para recuperar la libertad perdida en estos tres últimos meses de confinamiento, para seguir luchando por la vida, para reactivar la actividad productiva en los centros de trabajo, de conformidad con el semáforo.

Siete24.mx

ebv