SCJN rechaza amparo y aplaza libertad para Alejandra Cuevas

Ciudad de México.— La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó los proyectos para amparar a la excuñada del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y su hija.

De esta forma se realizará una nueva propuesta para analizar el fondo del caso, mientras tanto, Alejandra Cuevas permanecerá en prisión.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó los recursos de revisión interpuestos por el Ministerio Público Federal y Alejandro Gertz Manero, así como el recurso de revisión adhesiva interpuesto por Alejandra Cuevas, en contra de la sentencia que concedió el amparo a esta última para el efecto de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México corrigiera diversos vicios de forma y analizara nuevamente si existen elementos suficientes para sujetarla a proceso penal por la muerte de Federico Gertz Manero.

El proyecto presentado por el Ministro Ponente, Alberto Pérez Dayán, proponía confirmar la sentencia recurrida en sus términos y conceder el amparo únicamente por vicios de forma. No obstante, una mayoría de Ministras y Ministros determinó que, en atención a los principios de justicia pronta, completa y exhaustiva, la SCJN debe analizar el fondo del asunto, en concreto, si se acreditó o no el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la imputada, y no únicamente cuestiones formales, pues para eso se determinó atraer el amparo.

En consecuencia, el asunto será turnado a una Ministra o Ministro de la mayoría, quien deberá presentar un nuevo proyecto en el que se analice el fondo del caso.

De igual manera, al estar estrechamente relacionado y presentar la misma problemática, el Pleno decidió returnar el amparo en revisión relacionado con la orden de aprehensión en contra de la señora Laura Morán, para que también se presente un estudio de fondo sobre este asunto.

Al terminar la sesión, el Ministro Presidente Arturo Zaldívar precisó que, si bien algunos integrantes del Pleno ya adelantaron su voto en el sentido de conceder el amparo a la quejosa de manera lisa y llana y ordenar su libertad, ello no significa que los que no lo han hecho sostengan una postura contraria; únicamente refleja la necesidad que se elabore una propuesta en la que se analicen con puntualidad los temas de fondo, los cuales no pudieron ser discutidos adecuadamente al no haber sido estudiados en el proyecto original.

ebv