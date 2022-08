Destacan labor de médicos que ayudan a mujeres a alcanzar el sueño de convertirse en madre

Ciudad de México.— Los presidentes y coordinadores parlamentarios de los partidos Acción Nacional (PAN), Marko Cortés y Jorge Romero; del Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno y Rubén Moreira, y De la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano y Luis Espinosa Cházaro, refrendaron la unidad de la coalición “Va por México”.

Anunciaron en su reunión plenaria que trabajarán por temas fundamentales como son la seguridad, economía, salud, educación, así como la defensa de la democracia y las instituciones.

Durante la inauguración de la reunión Plenaria de la Coalición Legislativa, el líder de la bancada panista, Jorge Romero Herrera, aseguró que el bloque opositor de las tres bancadas, seguirá defendiendo al país de las amenazas autoritarias del gobierno y continuará luchando por atender las necesidades y demandas de la gente, por lo que advirtió que la Coalición no solamente es una oposición que critique, sino que también debe quedar claro, que son una oposición con propuestas y necesitan ser escuchadas en este Periodo de Sesiones, porque son las auténticas necesidades de la gente.

Asimismo, indicó que la Coalición, aunque sea amenazada, porque a este gobierno ya no le queda ni una gota más de tolerancia, seguirá defendiendo no solo las necesidades de la ciudadanía, sino también, defenderán que México siga siendo un país de libertades y de pluralidad política, “desde Acción Nacional les advertimos que, aunque nos avienten la fuerza del Estado, no nos van a doblar, no tienen idea con qué tipo de oposición se toparon, somos la resistencia de este país”, concluyó.

Por su parte, Marko Cortés Mendoza, presidente nacional del PAN, convocó a las diputadas y diputados federales de la coalición Va por México a enfrentar con convicción y valor, un año legislativo difícil y complejo, en el que afrontarán el peor de los autoritarismos, desesperado y soberbio.

“No les va alcanzar, porque aquí estaremos nosotros, pensando en lo mejor para todo nuestro país, no les va alcanzar porque aquí estamos nosotros diciendo con claridad todos los errores de este gobierno y toda la incompetencia. No les va alcanzar porque somos más mexicanos los que queremos vivir con liberad, los que queremos salir adelante, los que queremos un México mejor”, sostuvo.

Al participar en la Plenaria de la Coalición Va por México, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que se va a iniciar un periodo de sesiones con grandes retos y desafíos para defender a México, porque la Cámara de Diputados será el centro neurálgico de la embestida contra la coalición.

Recalcó que no se puede permitir la persecución política, que se difame y se calumnie, y llamó a acerrar filas para ser un contrapeso del Ejecutivo, exigirle que cumpla con sus funciones, fiscalizarlo y que rindan cuentas.

En su oportunidad, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira Valdez afirmó que están plantados como una buena oposición, que no ha permitido ni permitirá que se destrocen los derechos de los mexicanos, que las reformas constitucionales se tienen que examinar con detalle, y oponerse a aquellas que limiten derechos y restrinjan libertades. Sentenció que la polarización no abona al país, por lo que no caerán en las tentaciones de enfrentar a unos contra otros.

El también presiente de la Junta de Coordinación Política enfatizó que en su Agenda Legislativa están contempladas preocupaciones sobre el medioambiente, para impedir que se estén devastando las selvas; impulsan una agenda de las mujeres, para que en la Constitución estén las acciones afirmativas y puedan llegar a las gubernaturas; así como mejorar la educación, que sea laica y científica. Apuntó que los temas centrales serán el Presupuesto y la seguridad.

Por su parte, Luis E. Cházaro, coordinador parlamentario del PRD dejó en claro que si bien el bloque opositor perderá las votaciones que requieren una mayoría simple, el triunfo de esta alianza está en el debate y es el que realmente importa porque es evidencia de que le asiste la razón: “El más claro ejemplo son los foros de Parlamento Abierto, de la discusión de la Reforma Electoral. (Morena y aliados) hicieron discusiones “a modo”, y los de “Va Por México” fueron mucho más exitosos y con mejores conclusiones. ¡Se les puede ganar el debate porque nos asiste la razón siempre!

No obstante, sentenció: “Aquí estamos las y los legisladores de “Va Por México” para reivindicar el papel del Legislativo, frente al Ejecutivo. Nosotros no somos sus empleados; no tenemos un jefe que no sea el pueblo de México, y no vamos a votar nada que no le convenga al país”.

A su vez el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva subrayó que Va por México, si bien es una alianza opositora, al mismo tiempo es una Coalición de fuerzas propositivas que trabajan por México, no contra México, “los enemigos de la Patria son los que gobiernan, ahí están los traidores, nos los perdamos de vista”.

Dejó claro que “Va Por México” tiene las mejores propuestas y un proyecto de nación, “lo demostraremos una vez más, vamos juntos, que no tengan duda, que la gente lo sepa y lo sepan bien en Palacio Nacional, iremos juntos el 23 y el 24”, aseveró.

ebv