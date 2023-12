Educación con Rumbo acusa ineficiencias en estrategias de la SEP

Ciudad de México.— Educación con Rumbo respondió a la Secretaria de Educación Pública respecto a la aplicación y los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (mejor conocida como Prueba PISA, por sus siglas en inglés), en el cual, México quedó en el lugar 51 de los 73 países que participaron.

En su comunicado, la SEP afirma que “es necesario realizar un análisis considerando el contexto de los resultados de estas pruebas, como las condiciones socioeconómicas y culturales de cada país para evitar interpretaciones reduccionistas…”

Sin embargo, de acuerdo con Educación con Rumbo, al día de hoy, no se cuenta con información o evidencia sobre las mejoras que la 4ta transformación afirma estar llevando a cabo por la educación del país, pues según sus acciones, sólo ha puesto el esfuerzo en dar becas y mejorar infraestructura, pero se desconoce cuántas becas ha dado o a quién, ni cómo se está dando seguimiento.

Asimismo, externó su preocupación por los datos que PISA presenta, como el que muestra que en México, el 34% de los estudiantes alcanzó al menos el Nivel 2 de competencia en matemáticas, significativamente menos que el promedio de los países de la OCDE que es de 69%. Alrededor del 53% de los estudiantes de México alcanzaron el Nivel 2 o superior en lectura, mientras que el promedio de la OCDE es de 74%. Alrededor del 49% de los estudiantes de México alcanzaron el Nivel 2 o superior en ciencias, siendo el promedio de la OCDE el 76%.

Por su parte, la investigadora de Educación con Rumbo, Patricia Ganem, explicó que otro de los señalamientos que hace la SEP es que las pruebas estandarizadas no consideran las condiciones reales en que se desarrolla el trabajo del docente, así como la situación de la enseñanza y los aprendizajes en el aula.

El objetivo de la prueba PISA es medir la capacidad de los alumnos de 15 años para utilizar sus conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas y ciencias para afrontar los retos de la vida real.

También recopila información sobre las actitudes y motivaciones de los estudiantes, y evalúa habilidades como la solución de problemas en colaboración.

Por ejemplo, mencionó Ganem: “una de las habilidades que mide la prueba de PISA en ciencias, implica que el alumno pueda aprovechar todas las ideas y los conceptos científicos en relación a ciertos fenómenos físicos de la vida, de la Tierra y del espacio para valorar su importancia o su aplicación. También debe de saber interpretar datos y evidencias para distinguir la información relevante e irrelevante en textos científicos”.

Educación con Rumbo advirtió que la pandemia de Covid-19 no fue la que empeoró o estancó los resultados de los países evaluados por PISA, en el caso de México, la situación ya estaba mal y no no sorprenden los resultados, por el contrario evidenció lo mal que está el país en materia educativa.