La disforia de género necesita cuidado y atención, pero no derechos civiles: Sacerdote

Ciudad de México.— El sacerdote diocesano de Ciudad Juárez, Chihuahua, Eduardo Hayen Cuarón, consideró que la disforia de género es un trastorno psicológico que necesita cuidado y atención, pero no derechos civiles.

A través de su blog, el presbítero de la Catedral de Ciudad Juárez se refirió al hecho ocurrido en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México donde “un hombre travestido” entró al baño público de mujeres y un par de mujeres policías lo sacaron del lugar.

Según fue retirado con violencia, declaró la persona trans en redes sociales, y “hace un escándalo” en las afueras de La Cineteca por la violación a sus supuestos derechos, y el video en redes sociales se hace viral.

“Es lamentable el comunicado de la cineteca nacional. La mayoría de los mexicanos no podemos dejar de ser fieles a la verdad: hombre y mujer los creó. No debemos perder la razón y el sentido común cediendo a las presiones de la ideología de género. Los católicos hemos de tener respeto y misericordia ante quienes manifiestan disforia de género. Pedirles que utilicen los baños públicos que corresponden a su sexo biológico no es discriminarlos, sino ayudarles a que vivan en la realidad”, publicó.