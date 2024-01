Arquidiócesis de México investiga a sacerdote por presunto abuso sexual

Ciudad de México.— La Arquidiócesis Primada de México inició una investigación, a la par de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, al sacerdote Sergio ‘N’, detenido por el presunto abuso sexual.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina el lunes pasado agentes cumplimentaron una orden de aprehensión contra el sacerdote Sergio ‘N’ “por su probable participación en el delito de abuso sexual agravado cometido una persona menor de edad”.

A través de un comunicado, la Arquidiócesis de México explicó que también realiza una investigación “conforme a lo estipulado por el Código de Derecho Canónico y las normativas suplementarias”; esta seguirá su desarrollo a la par de la iniciada por la autoridad civil competente, y en respeto a las leyes mexicanas, “para determinar las acciones a seguir en fundamento de la materia penal canónica”.

“Hasta el momento, la Arquidiócesis no ha recibido ninguna denuncia sobre este caso, y los hechos imputados no ocurrieron en algún recinto eclesial, razones por las que desconocemos los detalles de la acusación. No obstante, nos hemos puesto a disposición para cualquier requerimiento o información que solicite la Fiscalía y las demás autoridades competentes”, indicó.