La mañanera se convierte en festival de Día de las Madres

Ciudad de México.— Al inicio de la conferencia mañanera, más puntual que nunca, el Presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje cariñoso a las madres en su día.

Dijo que hoy lo que realmente importaba eran las madres y no habría agenda informativa y política.

Resaltó el gran trabajo de las madres en la sociedad mexicana y pidió para ellas buenaventura.

Por ello, anunció que este lunes no se informaría de ningún tema especial, ni respondería preguntas, porque habría un festival.

López Obrador cedió el micrófono a Eugenia León, de quien dijo que es una artista de fama internacional.

Eugenia León interpretó Las Mañanitas para las madres presentes en el Salón Tesorería y quienes estuvieran siguiendo la transmisión por la televisión, la radio y las redes sociales.

Posteriormente, deleitó con Ánimas que no amanezca, Traigo un amor, Santa, Yo vengo a ofrecer mi corazón, Que me lleve la tristeza, Color morena la piel, Luna de Octubre, No sé cómo irme, Frente a frente, Mi funeral, Amor eterno, Vivan las mujeres, Vámonos, Como yo te amé, de distintos compositores mexicanos.

Mientras se efectuaba el festival, afuera del Palacio Nacional madres de hijas e hijos desaparecidos se manifestaban con la petición de una entrevista con el primer mandatario.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, atendían a las madres que pidieron hablar con el presidente López Obrador, a quien -dijeron- no le quitarán mucho tiempo.

La propuesta del festival a las madres no fue de mucho agrado para los reporteros y reporteras que no pudieron formular ninguna pregunta; ni tuvieron información alguna sobre algún tema.

El festival duró una hora, luego de la cual el Salón Tesorería quedó vacío.

