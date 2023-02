¿Por qué murió Proteo, el perro de la Sedena?

Ciudad de México.— Proteo, perrito rescatista de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) murió a causa de las condiciones climáticas que enfrentan en Turquía.

El entrenador del perro, el cabo Carlos Villeda Márquez explicó en entrevista del Canal 6 que el animal no murió en un derrumbe.

Villeda Márquez explicó que además, el perro diversos factores como el viaje.

No puedo creerlo muere uno de los Héroes que fueron a salvar vidas en Turquía su nombre es Proteo Que triste noticia, murió como Héroe… #Proteo pic.twitter.com/WJU2SiTaIW

Con una carrera de casi una década, Proteo participó en las labores de rescate en distintos sismos como el de la Ciudad de México en 2017, de Haití en 2021 y en esta última ocasión en Turquía.

“Me siento muy orgulloso de mi can, especialmente que sea reconocido como un gran perro. Y no nada más me siento orgulloso de él, sino de todos los (perros) que han venido aquí y están cumpliendo con su trabajo, quisiera que así sean reconocidos”

Carlos Villeda Márquez | Cabo de la Sedena