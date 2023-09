Presentan decálogo de protección de datos personales para adultos mayores y cuidar a la familia

Toluca.— Las autoridades educativas del Estado de México ordenaron la no utilización de los libros de texto gratuitos en el nivel básico.

Lo anterior, como consecuencia de una suspensión provisional que emitió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.

Pese a que la resolución se tomó el pasado 7 de septiembre, la notificación llegó a inicio de semana a los centros educativos tanto públicos como privados.

La sentencia del Tribunal tiene efectos generales para todo el Estado de México, derivado de que los magistrados determinaron que la violación reclamada incide en la colectividad.

Las medidas cautelares son aplicables para menores que cursen segundo y tercer grado de preescolar, de primero a sexto de primaria y de segundo y tercer grado de secundaria de las instituciones educativas del Estado de México.

La sentencia ordena que no se deberán distribuir los libros de texto para el ciclo escolar 2023 – 2024, o en caso de haberse entregado, no deberán utilizarse, ni aprovecharse, hasta que no se resuelva lo concerniente a la suspensión definitiva solicitada en el juicio de amparo.

También se indica que para salvaguardar el derecho a la educación y el interés superior de las y los menores, las autoridades deben tomar las medidas adecuadas para asegurar una educación de calidad, y de estimarlo pertinente, podría conllevar a la utilización o reimpresión de los libros de texto aprobados por el ciclo escolar inmediato anterior (2022- 2023) o cualquier otra análoga que consideren adecuada.

JAHA